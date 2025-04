„Ha jól emlékszem, ezt mondta Orbán Viktor, talán kétszer is arra váratlan kérdésre, hogy miért is vállalta el a beszélgetést az Öt című műsorban. Ő ugyanis, mármint Orbán, a Viktor, bármikor és bárkivel hajlandó leülni beszélgetni, ahol értelmes társsal találja magát szembe. És ezt készséggel elhiszem neki, mint ahogy azt is, hogy voltaképpen nem is vele, hanem Orbán Balázzsal akartak interjúzni, pusztán a véletlen műve, hogy Orbán, a Viktor ült le Hont András vendégeként. Nyilván így történt, most már csak az a kérdésem, hogy nekem, nekünk is a másik Orbánt kell-e megszólítanunk ahhoz, hogy a miniszterelnök megtiszteljen bennünket. Igaz, ez az elmúlt tizenöt év alatt egyszer sem sikeredett, mint ahogy mások sem tartották megfelelőnek a Népszavát. Nyilván nem vagyunk képesek értelmes párbeszédre, tudniillik Orbánnak, a Viktornak csak annyi feltétele van, hogy az őt faggató, kérdező kellően értelmes legyen. A baj csupán az, hogy a minősítés kizárólag a miniszterelnök jogosítványa, és ezt a kitüntető elismerést egyelőre csak a kormánymédia emberei, illetve most az annak peremén elhelyezkedő Hont András kapta meg.

Mindegy is, talán van még esélyünk, hiszen Orbán, a Viktor most azt mondta – a kérdésre, meddig állhat még az ország élén –, hogy a legjobb korban van. És ezt elmondhatja magáról a Népszava is, a maga 151 évével, egyszer talán átjut az alkalmassági vizsgán.”

