Hervasztó: a magát minimum kulturálisan kereszténynek tartó ember megelégszik egy csoffadt kis fogyással – jól van ez így, de tényleg?

Itt az új év: a boltok polcai a jobb és egészségesebb kezdet jegyében megteltek

teljes mértékben hidrogénezett kókuszzsírból és zöldborsófejérjéből összerakott vegán mascarponékkal, továbbá csicseriborsólisztből és guargumiból kikevert tojáspótlóval;

akciós a bluetooth-os mérleg és a jógaszőnyeg – tényleg nem lehet panasz, mindenki megkapja a vélt segítséget ahhoz, hogy újévi fogadalma nyomán testileg formába lendüljön.

Nem kérdés, persze, hogy a hidrogénezett kókuszzsírt hírből sem ismerő, ténylegesen egészséges életmód terén bőven akad a magyarok körében elhatározni- és tennivaló; ugyanakkor valamiképpen meghökkentő, hogy a kultúrkeresztény, miután jól megemlékezett a Betlehembe siető pásztorokról, a messzi távolból ajándékokkal felkerekedő bölcsekről, az életét felforgatni engedő Máriáról és Józsefről, és különösen a közénk jött Megváltóról,

milyen következtetést von le rendre fogadalomként az elkövetkező évére? Amikor még ott áll nappalijában a karácsonyfa az utat mutató csillaggal?

Hogy lefogy, kerüli a stresszt, illetve több időt szán magára.

Sehol egy utalás arra, hogy tömegek határoznák el: igyekeznek maguk is követni a betlehemi csillagot, megpróbálják komolyabban venni kereszténységüket. Amely pedig magában foglalja, hogy az illető megszenteli az Úr napját, azaz heti egy napra kikapcsol, hetente minimum egy órára lenémítja telefonját és betér egy templomba (eleinte akár csak egy csöndes ücsörgésre, aztán idővel ráérezve a közös ima és a szentségek ízére), tehát gyakorlatilag

strukturáltan, heti rendszerességgel, a naptárba illesztve, fixen kerüli a stresszt, figyel a lelkére és egy magasabb nézőpontból tekint rá az életére.

Ráadásul közösségben gyakorolva mindezt, ami alapból elősegíti a fogadalmakban való kitartást. Haladóbbak persze kitűzhetik azt is, hogy a fejlődés jegyében elmerészkednek egy jóféle lelkigyakorlatra – minőségi „énidő”, lelazulás, elengedés, feltöltődés; eszményi program a XXI. századi városlakó számára.

A hit komolyabban vétele magában foglalná továbbá, hogy a keresztény ember a nagyböjti és az adventi hetekben (ami összességében szinte az év egyötöde) valamiképpen böjtöl, továbbá alapesetben az év minden péntekjén (hardcore verzióban az összes szerdán is) kerüli a húst és/vagy egyéb önmegtartóztatást gyakorol – abszolúte nem testsúlycsökkentési céllal, mellékhatásként azonban mégis rendszeressé téve a mértékletes fogyasztást, ráadásul egy-egy elcsábulás esetén hétről hétre új lehetőséget kapva az újrakezdésre.

Nagyböjtben még befigyelhet a keresztútjárás is – egy-egy tavaszi napon AirPods nélkül, a stációkon merengve felgyalogolni egy kálváriára, az egyenesen 3 in 1:

testedzés is, énidő is, és még sokrétű szabadtéri meditációs alkalom is. Hát kell ennél hatékonyabb időfelhasználás ebben a rohanó világban?