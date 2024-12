Sokan hitték, most felfordul Magyarország közlekedése – viszont Lázár Jánosék annyira nem nyúltak bele

December tizenötödike a nap, amikor megváltozik Magyarország tömegközlekedése: életbe lép az új, 2024/2025-ös közlekedési menetrendi időszak.

Forrás: Facebook

Ahogy azt az új (MÁV-Start, Volánbusz, MÁV-HÉV vállalatok összeolvadásából felálló) közlekedésszervező, MÁV Személyszállítási Zrt. előre közölte,

„a vasúti menetrendben jóval kevesebb változással kell számolni, mint korábban: az utasok túlnyomó többségének nem kell új indulási és érkezési időket megtanulnia és az országos kínálat sem szűkül, megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok”;

ugyanakkor valamivel több menetrendi módosítást vezetnek be a VOLÁN-buszjáratokon, „hogy az ország több pontján javuljanak a munkába és iskolába járás lehetőségei, illetve még hatékonyabban kiaknázzák a MÁV-csoport integrációját”.

Fontos, az agglomerációs HÉV-vonalak menetrendje nem változik: 2025-ben is ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran és ugyanakkora kapacitással fog közlekedni – ígéri a cég.

Tény, ugyancsak, hogy új tarifarendszernek, valamint a kedvező árú vármegye- és országbérleteknek köszönhetően lényegesen többen veszik igénybe a MÁV-csoport járatait utazásaikhoz.

Viszont, mint azt az Indóház nevű szakportál is megjegyezte, megszokott menetrendi kínálat megőrzéséhez folyamatos fejlesztésekre és karbantartásra, több esetben pedig rendkívüli beavatkozásokra is szükség van. Ezeket a lépéseket meg fogja tenni a MÁV-csoport, illetve már el is kezdte őket. Ilyen például az ötpontos akcióterv elindítása, amelynek része a körülbelül száz jelenleg leállított intercity-kocsi jelentős karbantartást követő újbóli forgalomba állítása, a mozdonybérlések, vagy épp a pályaudvar üzembiztonságának növelését célzó komplex beavatkozás, az úgynevezett Keleti-program felgyorsítása.