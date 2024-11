„Ma van a legendás angol-magyar évfordulója, egyben a magyar labdarúgás napja is. Hosszasan lehetne boncolgatni, miért éppen a »hathárom« lett a magyar futball legemlékezetesebb mérkőzése. Sokan meg is tették már, ezért én csak kósza gondolatfoszlányokat villantok most fel hétfőn délelőtt.

Érdekes, hiszen mind a tét, mind az eredmény szempontjából születtek sokkal nagyobb diadalok, melyekre aztán alig emlékszik már bárki. Nem lehet tehát pusztán sportszakmai indokokkal, társadalmi és politikai viszonyokkal magyarázni, hogy miért lengi be olyan erős mítosz nem csak a »hathármat«, de az Aranycsapatot is, hogy több, mint fél évszázaddal később a megannyi vers, film, irodalmi mű és zeneszám mellett egy ilyen monumentális falfestést kapjon az a futballmeccs 1953. november 25. délutánjáról.

Valami más, valami több volt abban a magyar csapatban, azokban a labdarúgókban. A magyarság huszadik századi történelmének esszenciája sűrűsödött össze talán Puskásékban és tört fel »az évszázad mérkőzésén«. A csapaté és a nemzeté, melynek mostoha és viszontagságos, nem egyszer ellenséges körülmények között kellett megőriznie tartását, méltóságát, és amely mindeközben játszi könnyedséggel tudott világraszóló győzelmeket aratni. Éppen, mint 1953. november 25-én a Wembleyben.”

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala