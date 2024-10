Orbán Viktor interjút adott: Óriási lendületet fogunk adni a magyar gazdaságnak! (VIDEÓ)

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ezen a héten is sor került Orbán Viktor szokásosnak mondható, péntek reggeli rádióinterjújára. A magyar miniszterelnöknek tartalmas hete volt: nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Strasbourgban, majd az Európai Parlament plenáris üléstermében számolt be a magyar uniós elnökség programjáról, de a Néprajzi Múzeum új kiállításának megnyitóján is beszédet mondott.