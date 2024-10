Hiába perelte be volt iskoláját Pankotai Lili, ellene ítélt a bíróság

A bíróság akkor azt közölte, hogy négy hónapig szünetel az eljárás, és ha ezalatt egyik fél sem kéri a folyatást, a per megszűnik Mindez azért is volt érdekes, mert a TASZ képviselője még precedens értékű perről beszélt korábban, amely majd a többi intézménynek is iránymutatásul szolgál.

A megegyezés azonban végül elmaradt, miután a felperes, azaz Pankotai Lili kérte az eljárás folytatását.