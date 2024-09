Mol: Mi ezt nem tehetjük meg, mert abból forradalom lesz

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A magyar gazdasági élet szereplőit közvetlenül érintő és foglalkoztató témái, így a mesterséges intelligencia legfrissebb felhasználási területei és a konnektivitás fontossága került fókuszba az SAP Now konferencián, amelyen több mint 1300 vállalati és kormányzati döntéshozó vett részt.

Természetesen főszerepet kapott az SAP ökoszisztémája előtt álló legnagyobb kihívás, az S/4HANA átállás – az innovációs előnyök kiaknázása érdekében a vállalatoknak 2027 végéig váltaniuk kell az SAP legújabb vállalatirányítási rendszerére. Ez a világgazdaságban is mérföldkő, hiszen a 100 legnagyobb cég közül 99 SAP-rendszert használ, és Magyarországon is egyeduralkodó a vállalat. A hazánkban működő SAP K+F központ egyébként globálisan is kiemelkedő jelentőségű, 2000 ember dolgozik itt.

A nagyszabású konferencián a legnagyobb hazai cégek vezetői osztották meg tapasztalataikat és várakozásaikat a váltással kapcsolatban. A Molnál például hangsúlyozták, komplexitása miatt jóval konzervatívabban közelítik meg ezt a kérdést, de ha új üzletágat indítanak, akkor már az új rendszerrel teszik.

Láttunk már olyan upgrade-et, hogy leállt az egyik nagy cég egy hétre. Mi nem tudunk leállni egy hétre, mert abból forradalom lesz

– jelentette ki Svébis András, a Mol IT & Digital Group Business Solutions vezetője. Kiemelte, nekik szolgáltatási kötelezettségük van a kritikus infrastruktúra üzemeltetőjeként, így minden egyes technikai változtatást, fejlesztést alapos előkészítés után kell végrehajtaniuk. Hogy mennyire bonyolult a Mol működése, azt mutatja, hogy 30 országban van jelen, a beszerzéseket tekintve pedig 4400 aktív szállítóval kötött csaknem 10 ezer szerződést.

A konferencián a szakértők arról is beszéltek, hogy a generatív AI kárt okoz, mert sokan azzal társítják a mesterséges intelligenciát, pedig az valójában sokkal régebb óta fontos szereplője a technológia fejlődésének.

Az Európai Unió ennek szabályozására is különböző terveket készített: ahogyan az egyik pódiumbeszélgetésen ironikusan fogalmaztak,

az EU szabályozási nagyhatalommá válik a világon.

Brüsszelben megpróbálják az amerikai és kínai cégeket beterelni a saját szabályrendszerükbe, sőt, a kínaiakat ki is zárják több területről, ám úgy tűnik, az Egyesült Államok és Kína lehagyja ebben a versenyben (is) az Uniót.