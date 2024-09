Lázár János: Vizsgálják az LMP népszavazási kezdeményezését, hogy ne maradjanak el a fejlesztések

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Nem elég a külföldi beruházásokat vonzani, azokat meg is kell tartani, ezért Magyarország stratégiai érdeke, hogy megmaradjanak a kiemelt beruházásokra vonatkozó jelenlegi szabályok – mondta a Magyar Nemzetnek Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta,

minden jogi lehetőséget megvizsgálnak és alkalmaznak annak érdekében, hogy az LMP népszavazási kezdeményezése ne lehetetleníthesse el az emberek érdekét szolgáló, jelentős hozzáadott értéket képviselő infrastrukturális fejlesztések megvalósulását.

Az LMP ugyanis népszavazást kezdeményezett a magyar építészetről szóló törvény kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályairól. Az Alkotmánybíróság visszautasította az ügyben az Építési és Közlekedési Minisztérium által benyújtott alkotmányossági panaszt, így

az LMP megkezdhette az aláírásgyűjtést.

Lázár hozzátette: „A végrehajtás során szerzett tapasztalatokra figyelemmel az Országgyűlés csaknem egy éve már pontosította és szigorította a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályrendszert annak érdekében, hogy

tovább csökkentse a kiemeltté nyilvánítás lehetőségében rejlő elvi kockázatokat.”

A kérdésre, hogy milyen garanciák vannak arra, hogy ne csak a befektető magánérdekei érvényesüljenek, a miniszter azzal reagált: „az új szabályozás jelentős korlátozásokat hoz a korábbiakhoz képest, így nemzetgazdasági érdekeink előmozdítása mellett sem engedi a befektetői magánérdekek parttalan érvényesülést a helyben élő magánszemélyek kárára, hanem számukra is garanciákat tartalmaz az élhető lakókörnyezet fennmaradása és a helyben történő, értékteremtő munkavállalás érdekében. Az egyes kiemelt beruházások építészeti minőségét, településképi, illetve környezeti illeszkedését pedig az is biztosítja, hogy az Országos Építészeti Tervtanács ezeket a beruházásokat is érdemben véleményezi.”