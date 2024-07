Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Orbán Viktor – hivatalosan – békét teremteni ment Kijevbe és megvédeni a kárpátaljai magyarságot. Az csak hab a tortán, hogy a negyvenmilliós országban helyi becslések szerint jó esetben hetvenezer magyar él még; amint az ukrán sajtó is megjegyezte, jórészt épp Orbánék «útlevél-osztogatásának» eredményeként.

Az igazi gond az igen sajátos szemléletű béketeremtő elképzeléssel van.

Híradások szerint miniszterelnökünk nagyra értékelte azon kezdeményezéseket, amelyeket Ukrajna elnöke tett a béke érdekében, ugyanakkor érdekes javaslattal állt elő. «A nemzetközi diplomácia szabályai lassúak és komplikáltak. Azt kértem az elnök úrtól, hogy fontoljuk meg, nem lehetne-e a sorrendet megfordítani és egy gyors tűzszünettel fölgyorsítani a béketárgyalásokat. Egy határidőhöz kötött tűzszünet, amely lehetőséget ad a béketárgyalások felgyorsítására: ennek a lehetőségeit mértem föl» – mondta Orbán.

Lehet ezt új kezdetnek, közös bizalomépítésnek, a soros elnökség huszáros nyitányának nevezni, miként a kormánylap, de alapvetően mégiscsak azt jelzi, hogy Orbán egy maga alkotta álomvilágban él és a való világot próbálja ehhez idomítani. A nemzetközi diplomácia szabályai valóban lassúak és komplikáltak, akárcsak a demokrácia és a jogállamiság szabályai, de ez a lassú és aprólékosan szabályozott mechanizmus garantálja azt, hogy a szabad és demokratikus világ az is maradjon. Ez a biztosítéka annak, hogy a nemzetközi diplomácia ne tévedjen az orbáni tévútra, ne keverje össze az agresszort az áldozattal. Olyan ez is, mint a foci – látványosabb lehetne a mérkőzés, ha a lesgólokat is megadnák, de mégsem kezdeményezi senki ezt az újítást, mert nem szülne igazságos eredményt.

Zelenszkij briliánsan reagált a huszáros magyar felvetésre: Ukrajna «igazságos békét» akar, ehhez kéri a támogatást.

És egy szót sem szólt arról a cinizmusról, hogy a kijevi «kölcsönös bizalomépítő» tárgyalással egyidőben a magyar külügyminiszter telefonon «egyeztetett» orosz kollégájával.”