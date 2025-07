„Egyetértek. Orbán Viktor, bármennyire is fárad, kopik az imázsa, ami azért természetesnek is tekinthető 15 év folyamatos kormányzás után, ma a Fidesz legnagyobb értéke. A szavazók jelentős része hozzá kötődik, miatta szavaz a kormánypártra, amely inkább tekinthető Orbán pártjának, mint a miniszterelnök a Fidesz politikusának. Úgy is mondhatnám: a Fidesznek fontosabb Orbán Viktor, mint fordítva. A 2026-os választás alapvetően róla fog szólni, arról, hogy többen akarják-e a maradását mint a távozását. Minden más kérdés – legyen akár személyi (ki jönne helyette), akár tartalmi (háború, Ukrajna, egészségügy, korrupció stb.) – bár fontos, de ehhez képest alárendelt jelentőségű lehet.