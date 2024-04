Orbán Balázs az EU-csúcson: Európa vezetői továbbra is háborúpárti álláspontot képviselnek

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, április 17 és 18-án rendkívüli EU-csúcsot tartanak Brüsszelben, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz. A magyar kormányfőt a rendezvényre politikai igazgatója, Orbán Balázs is elkísérte, aki a találkozó zárónapján egy rögtönzött sajtótájékoztatót is tartott az Európai Tanács épületében.