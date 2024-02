Kedves ellenzék, lehet szépen visszamenni valós politikai munkán agyalni, hitelességet növeszteni!

Ebben a műfajban egyébként maga Gyurcsány Ferenc, a honi baloldal lassan örökös vezetője mutatta be a Negatív Példát, amikor lebukott a választások tudatos hazugság árán való megnyerésével, majd következett a békés tüntetők elleni rendőri erőszak. A lemondásra azonban három évet várni kellett. Addigra a saját és a pártja hitelességét is lenullázta, társadalmi megvetés közepette bukdácsolt válságról válságra a kormánya. Rövid távon ez az antidemokratikus mutatvány az országnak, hosszú távon a szétforgácsolódó szociknak volt igazán rossz.

Úgyhogy noha most hirtelen hatalmas gyermekvédő lett Dobrev Klára és Donáth Anna is (aki bár nem felelős az apja tetteiért, de azért mégis pikáns ez az „együttállás”), valójában aligha örültek Novák és Varga felelős döntésének. A honi ellenzék saját jogán nagyjából most éppen arra jogosult, amire nemrég a Nézőpont meg a Medián is mérte. Egy válságokkal tépázott, inflációval és reálbércsökkentéssel terhelt, uniós forrásoktól megfosztott év után továbbra is érdemi támogatottság, mondanivaló és egység nélkül vergődnek – úgy kellett nekik ez a sztori, mint egy falat kenyér. És most ezt is „elvették tőlük”!