Best of Szabó Tímea – avagy kevesen tudnak úgy elkattanni, mint a Párbeszéd sztárja!

Szabó Tímea a legnagyobb politikai uborkaszezon alatt is képes olyan habzó szájjal fröcsögni, hogy rögtön címlapokra kerül. Így tett legutóbb is: csütörtökön egyszemélyes rögtönítélő bíróságokat megszégyenítve bűnözőzött le közszereplőket, most épp a Megafon munkatársait. Szabó közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta:

„így hazudnak nekünk a közpénzmilliárdokból fenntartott Megafon-medúzák. Közpénzből. A mi pénzünkből. Újságírók? Nem. Bűnözők? Igen.”