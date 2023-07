Pressman: Az USA kiállt, és ki fog állni a „sebezhető kisebbségek” mellett

Szerinte az ő személye a példa rá, hogy mennyire fontos ez az ügy támogatása „az Egyesült Államok külpolitikája számára” – fogalmazott.

A nyomásgyakorlásról

Az interjú során arra is utalást tett David Pressman, hogy még nyomást is akart gyakorolni a magyar kormányra. „Annak érdekében, hogy a magyar kormányt továbbra is bevonja a szexuális és nemi kisebbségek tiszteletben tartásáról szóló párbeszédbe, Pressman meghívást küldött a kormánytisztviselőknek is, és meghívta őket az egyik, melegek tiszteletére rendezett eseményre” – írta meg a lap.

Szó szerint azonban továbbra sem ismeri el a nyomásgyakorlást. „Itt nem a nyugati értékek exportjáról van szó, és ez nem a dekadens Nyugat tükörképe” – fogalmazott. „Azok az emberek, akik ezen a hétvégén a rezidenciánkon gyűlnek össze, magyarok” – fogalmazott a Pride-piknikkel kapcsolatban.

Ezt követően kijelentette, hogy

a nagykövetségek támogatásukról biztosították

a magyarországi leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális közösséget, és felszólították a Fidesz vezette kormányt, hogy biztosítsa az LMBTQ-emberek egyenlő bánásmódját a törvények értelmében. „Az LMBT közösség és általában a magyarok számára nagyon fontos, hogy tudják,

az Egyesült Államok kiállt, és ki is fog állni a sebezhető kisebbségek mellett, amikor ez számít”

– fogalmazott a nagykövet.

