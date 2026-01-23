Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Fradi játékvezető büntető

Vizsgálhatja az UEFA a Fradi-gólját – nagy bajban az ukrán játékvezető

2026. január 23. 13:01

Nincs még vége a zöld-fehérek Panathinaikosz elleni Európa-liga meccsének. Az ukrán játékvezető hibázott a Fradinak megítélt büntetőnél.

2026. január 23. 13:01
null

Sajtóhírek szerint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vizsgálni fogja a Ferencváros vezető gólja előtti szituációt. Mint ismert, a labdarúgó Európa-ligában lejátszott, Panathinaikosz elleni mérkőzésen a tizenegyes előtt percekig elemezte a kezezést a VAR, ám az ukrán játékvezető mégsem ment ki a pálya szélén felállított monitorhoz, hogy személyesen is visszanézze a helyzetet, csak megerősítette a – Fradi számára kedvező – pályán hozott döntést.

Fradi
Megütheti a bokáját a Fradinak büntetőt ítélő ukrán játékvezető
Fotó: MTI/Purger Tamás

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A görög Panathinaikosz amerikai védője, Erik Palmer-Brown kézzel ért Zachariassen lövésébe, az ukrán játékvezető, Mykola Balakin nem is habozott azonnal büntetőt ítélni. A VAR is hosszú percekig vizsgálta az esetet, kommunikált a bíróval, aki végül ismét a tizenegyespontra mutatott, anélkül, hogy visszanézte volna az ominózus felvételeket. Hiába reklamáltak a vendégek, Yusuf odaállhatott a labda mögé és megszerezte a vezetést a Fradinak.

Sajtóhírek szerint a játékvezető nagyot hibázott, amikor nem nézte vissza az esetet, az UEFA vizsgálatot indíthat és elmarasztalhatja az ukránt.

Vizsgálat alá kerülhet a Fradi-gól

Létezik ugyanis egyfajta íratlan szakmai gyakorlat, amely alapján a játékvezetők az ilyen, mérkőzést befolyásoló ítéleteknél – különösen büntetők esetében – szinte kivétel nélkül kimennek a monitorhoz, még akkor is, ha a VAR elsődleges véleménye megerősíti az ítéletüket. Nem kötelező szabály, de általánosan bevett eljárás, oktatják is a játékvezetőknek – írja a csakfoci.

Egy neve elhallgatását kérő szakértő megerősítette a lapnak: „az UEFA utólag akkor is elmarasztalhatja a játékvezetőt, ha maga az ítélet – jelen esetben a Palmer-Brown-féle kezezés – szakmailag helyes volt.

A probléma ilyenkor nem az ítélet tartalma, hanem az eljárás módja”

– hangsúlyozta a forrás.

Az ukrán játékvezető tehát nem járt el megfelelően, így könnyen lehet, hogy hiába hozott helyes döntést a pályán. ennek ellenére büntetést kap majd a feletteseitől.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Purger Tamás

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kombinator-0
2026. január 24. 01:16
az a kérdés, hogy szabadrugás, vagy 11-es előtt, köteles-e a bíró a videóbírók véleményét kikérni, vagy ítélhet-e határozottan 11-est egyedül is? ha kötelező, akkor jön a 2. kérdés: meg kell-e neki saját szemmel néznie a felvétlet, avagy nem? ... nyilván van valamilyen előírás ... amíg ezeket nem tudjuk, fülüsleges beszélni róla
Válasz erre
0
0
Tboyka
2026. január 23. 18:45
Számos szituációt vizsgálhatna az uefa, de idáig nem tett ilyet. Miért most a fradival szórakoznak? Csak nem ezt is ursula kérte? Már rég óta utálom az egész nemzetközi foci vezereit. Kezdve azzal, hogy mindig a gazdag országoknak kedveznek. Mi jogon játszik a bajnokok ligajaban például egy német vagy egy spanyol csapat, aki a nemzeti bajnoksagukban a 4.vagy 5.helyen végzett? Vagy azért is megkapta a bajnoki serleget? Tuti hogy nem.
Válasz erre
0
0
indaniso
2026. január 23. 16:12
Hol volt akkor az UEFA amikor az olasz védő két kézzel ellökte a száz százalékos helyzetben lévő Ádám Martint?
Válasz erre
0
0
billysparks
2026. január 23. 15:12
Mit kellett volna nézegetni? Szabad szemmel is látható volt a kéz. megjegyzem, ritka jól vezette a meccset a bíró. nem fújt le mindent, nem ette meg a színészkedést, hagyta a férfias küzdelmet. A bíró volt a mezőny legjobbja!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!