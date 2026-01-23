Vizsgálhatja az UEFA a Fradi-gólját – nagy bajban az ukrán játékvezető

A görög Panathinaikosz amerikai védője, Erik Palmer-Brown kézzel ért Zachariassen lövésébe, az ukrán játékvezető, Mykola Balakin nem is habozott azonnal büntetőt ítélni. A VAR is hosszú percekig vizsgálta az esetet, kommunikált a bíróval, aki végül ismét a tizenegyespontra mutatott, anélkül, hogy visszanézte volna az ominózus felvételeket. Hiába reklamáltak a vendégek, Yusuf odaállhatott a labda mögé és megszerezte a vezetést a Fradinak.

Sajtóhírek szerint a játékvezető nagyot hibázott, amikor nem nézte vissza az esetet, az UEFA vizsgálatot indíthat és elmarasztalhatja az ukránt.

Vizsgálat alá kerülhet a Fradi-gól

Létezik ugyanis egyfajta íratlan szakmai gyakorlat, amely alapján a játékvezetők az ilyen, mérkőzést befolyásoló ítéleteknél – különösen büntetők esetében – szinte kivétel nélkül kimennek a monitorhoz, még akkor is, ha a VAR elsődleges véleménye megerősíti az ítéletüket. Nem kötelező szabály, de általánosan bevett eljárás, oktatják is a játékvezetőknek – írja a csakfoci.

Egy neve elhallgatását kérő szakértő megerősítette a lapnak: „az UEFA utólag akkor is elmarasztalhatja a játékvezetőt, ha maga az ítélet – jelen esetben a Palmer-Brown-féle kezezés – szakmailag helyes volt.