Vizsgálhatja az UEFA a Fradi-gólját – nagy bajban az ukrán játékvezető

Nem finomkodott: Kubatov Gábor szerint ez az egy baj van
A klubelnök szokásához híven a lelátón értékelt. Kubatov Gábor büszke lehet a zöld-fehérekre.
Nincs még vége a zöld-fehérek Panathinaikosz elleni Európa-liga meccsének. Az ukrán játékvezető hibázott a Fradinak megítélt büntetőnél.
Sajtóhírek szerint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vizsgálni fogja a Ferencváros vezető gólja előtti szituációt. Mint ismert, a labdarúgó Európa-ligában lejátszott, Panathinaikosz elleni mérkőzésen a tizenegyes előtt percekig elemezte a kezezést a VAR, ám az ukrán játékvezető mégsem ment ki a pálya szélén felállított monitorhoz, hogy személyesen is visszanézze a helyzetet, csak megerősítette a – Fradi számára kedvező – pályán hozott döntést.
A görög Panathinaikosz amerikai védője, Erik Palmer-Brown kézzel ért Zachariassen lövésébe, az ukrán játékvezető, Mykola Balakin nem is habozott azonnal büntetőt ítélni. A VAR is hosszú percekig vizsgálta az esetet, kommunikált a bíróval, aki végül ismét a tizenegyespontra mutatott, anélkül, hogy visszanézte volna az ominózus felvételeket. Hiába reklamáltak a vendégek, Yusuf odaállhatott a labda mögé és megszerezte a vezetést a Fradinak.
Sajtóhírek szerint a játékvezető nagyot hibázott, amikor nem nézte vissza az esetet, az UEFA vizsgálatot indíthat és elmarasztalhatja az ukránt.
Létezik ugyanis egyfajta íratlan szakmai gyakorlat, amely alapján a játékvezetők az ilyen, mérkőzést befolyásoló ítéleteknél – különösen büntetők esetében – szinte kivétel nélkül kimennek a monitorhoz, még akkor is, ha a VAR elsődleges véleménye megerősíti az ítéletüket. Nem kötelező szabály, de általánosan bevett eljárás, oktatják is a játékvezetőknek – írja a csakfoci.
Egy neve elhallgatását kérő szakértő megerősítette a lapnak: „az UEFA utólag akkor is elmarasztalhatja a játékvezetőt, ha maga az ítélet – jelen esetben a Palmer-Brown-féle kezezés – szakmailag helyes volt.
A probléma ilyenkor nem az ítélet tartalma, hanem az eljárás módja”
– hangsúlyozta a forrás.
Az ukrán játékvezető tehát nem járt el megfelelően, így könnyen lehet, hogy hiába hozott helyes döntést a pályán. ennek ellenére büntetést kap majd a feletteseitől.
Döntetlennel kezdte az évet a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. A gárda mestere, Robbie Keane elárulta, mivel motiválta csapatát a görög Panathinaikosz ellen.
Fotó: MTI/Purger Tamás