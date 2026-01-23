Nem finomkodott: Kubatov Gábor szerint ez az egy baj van

Percekre volt a Fradi a győzelemtől, de hét meccs után is veretlen az Európa-ligában
A Ferencváros még mindig nyolcaddöntős helyen áll.
A klubelnök szokásához híven a lelátón értékelt. Kubatov Gábor büszke lehet a zöld-fehérekre.
Mint arról beszámoltunk, nem sokon múlott, hogy meglegyen a győzelem, de végül 1–1-es döntetlennel ért véget a Fradi és a Panathinaikosz meccse a labdarúgó Európa-ligában. Robbie Keane csapata ezzel egy mérkőzéssel az alapszakasz zárása előtt továbbra is tagja a legjobb nyolc mezőnyének, amely közvetlen nyolcaddöntős szereplést jelent. A fagypont körüli hőmérsékletben rendezett összecsapást 17.879 szurkoló tekintette meg a lelátókon. Kubatov Gábor klubelnök azonnal értékelte a látottakat.
Ezt is ajánljuk a témában
A Ferencváros még mindig nyolcaddöntős helyen áll.
Szokásának megfelelően a lefújás után a lelátón értékelt Kubatov Gábor klubelnök, aki kiemelte, milyen különleges, hogy még mindig veretlen a csapat az El alapszakaszában. Ezt mindössze a német Freiburg és a korábbi ellenfél, cseh Plzen mondhatja el magáról.
Elég jól állunk, mert kevés csapat van Európában, aki veretlen. A hetedik helyen vagyunk, ez volt a cél. Egy baj van, hogy olyan közel volt a győzelem”
– hangsúlyozta Kubatov.
A találkozót követően az ír vezetőedző, Robbie Keane is értékelte a látottakat, aki azt is elárulta, milyen különleges kihívást állított a csapata elé.
„A szezon első meccse mindig nehéz, főleg, ha az ellenfél játékban van. Most kihívást állítottam a srácok elé a találkozó előtt, hogy maradjunk veretlenek.
Jó meccset játszottunk, továbbra is veretlenek vagyunk, ami egészen hihetetlen.
Az utolsó percekben elképesztő nagy gólt lőtt a görög csapat, ettől függetlenül gratuláció illeti a csapatomat. Csalódottak lehetünk az elmaradt győzelem miatt, de az első félidőben az ellenfélnek is volt nagy helyzete. A szünet után kontrolláltuk a vendégeket, de egy ilyen gól bármikor benne van a mérkőzésben” – fogalmazott a szakember.
Ezt is ajánljuk a témában
Döntetlennel kezdte az évet a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-ligában. A gárda mestere, Robbie Keane elárulta, mivel motiválta csapatát a görög Panathinaikosz ellen.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás