európa-liga Kubatov Gábor Fradi

Nem finomkodott: Kubatov Gábor szerint ez az egy baj van

2026. január 23. 07:55

A klubelnök szokásához híven a lelátón értékelt. Kubatov Gábor büszke lehet a zöld-fehérekre.

2026. január 23. 07:55
null

Mint arról beszámoltunk, nem sokon múlott, hogy meglegyen a győzelem, de végül 1–1-es döntetlennel ért véget a Fradi és a Panathinaikosz meccse a labdarúgó Európa-ligában. Robbie Keane csapata ezzel egy mérkőzéssel az alapszakasz zárása előtt továbbra is tagja a legjobb nyolc mezőnyének, amely közvetlen nyolcaddöntős szereplést jelent. A fagypont körüli hőmérsékletben rendezett összecsapást 17.879 szurkoló tekintette meg a lelátókon. Kubatov Gábor klubelnök azonnal értékelte a látottakat.

Kubatov
Döntetlennel kezdte az évet a Fradi: Kubatov Gábor klubelnök szerint mindössze egy baj van
Fotó: MTI/Purger Tamás

Kubatov: Egy baj van

Szokásának megfelelően a lefújás után a lelátón értékelt Kubatov Gábor klubelnök, aki kiemelte, milyen különleges, hogy még mindig veretlen a csapat az El alapszakaszában. Ezt mindössze a német Freiburg és a korábbi ellenfél, cseh Plzen mondhatja el magáról.

Elég jól állunk, mert kevés csapat van Európában, aki veretlen. A hetedik helyen vagyunk, ez volt a cél. Egy baj van, hogy olyan közel volt a győzelem”

– hangsúlyozta Kubatov.

A találkozót követően az ír vezetőedző, Robbie Keane is értékelte a látottakat, aki azt is elárulta, milyen különleges kihívást állított a csapata elé.

„A szezon első meccse mindig nehéz, főleg, ha az ellenfél játékban van. Most kihívást állítottam a srácok elé a találkozó előtt, hogy maradjunk veretlenek.

Jó meccset játszottunk, továbbra is veretlenek vagyunk, ami egészen hihetetlen.

Az utolsó percekben elképesztő nagy gólt lőtt a görög csapat, ettől függetlenül gratuláció illeti a csapatomat. Csalódottak lehetünk az elmaradt győzelem miatt, de az első félidőben az ellenfélnek is volt nagy helyzete. A szünet után kontrolláltuk a vendégeket, de egy ilyen gól bármikor benne van a mérkőzésben” – fogalmazott a szakember.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

