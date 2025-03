A Real-legenda tárt karokkal várja Szoboszlait Madridban

A sajtóbeszélgetésen szóba került a Real Madrid történetének egyik legjelentősebb alakja, Puskás Ferenc is. A 48 éves Guti elárulta, a játékosok természetesen akkoriban is jól tudták, kiről van szó, amikor még ő is a spanyol fővárosban futballozott.

„Ő a labdarúgásnak született, elképesztő támadó volt, és nemcsak játszotta a futballt, hanem nagyon szerette. A Real játékosaként nagyon büszkék voltunk arra, hogy ő is a mi mezünket viselte. Nagyon sok szeretettel gondolunk vissza rá, hiszen egy legenda a Real Madrid számára” – vélekedett.

A Real 2–1-re megnyerte a BL-nyolcaddöntő első mérkőzését, a visszavágót pedig szerda este játssza az Atlético Madrid otthonában. Guti nagyon nehéz, feszültséggel teli, mégis szép meccset vár. „Ez egy előrehozott döntő lesz mindkét csapat számára. Nem csupán arról van szó, hogy a vesztes kiesik a BL-ből, hanem arról is, hogy mindig zavaró, ha a városi riválissal szemben esel ki” – szögezte le.

(MTI)