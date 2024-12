Válaszút elé érkezett olimpiai bronzérmesünk – Interjú!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Az olimpiai ciklust lezárva leeresztett?

Nem azt mondanám, hogy leeresztettem, hanem hogy inkább kicsit kivárósan, átrágósan, elemzősen telt az elmúlt időszak. Merengek és töprengek azon, mi lesz a jövőmmel. Most a prioritások megcserélődtek, de valószínűleg vissza fognak állni a későbbiekben.

Jól értem, hogy a család került előtérbe?

Abszolút így van. Nagyon sokat tudok most foglalkozni a gyermekeimmel, ami az elmúlt években nem adatott meg – sajnos vagy nem, mert a sportoló élete ilyen. Hatéves a fiam, most lesz három a kislányom. Előbbit voltaképpen majdnem minden nap én vittem suliba az elmúlt hónapokban, ami most egy nagyon közvetlen és kellemes élmény.

Az egyébként hétköznapi történések jelentik a nagy eseményeket. A tokiói bronzérme után nem jutott be a legjobb 16 közé sem az idei olimpián. Rágódik még Párizson?

Los Angelesen?

Frappáns válasz. Már előre tekint, de csak le kell zárnia a múltat…

Nem nagyon rágódok rajta, és

abban szinte biztos vagyok, hogy 2028-at már nem fogom tudni megcsinálni. Viszont 2025-ben itthon, Budapesten lesz a világbajnokság. A terveim között szerepel, hogy részt veszek rajta.

Az a legnagyobb és legközelebbi esemény, amit szeretnék megcélozni. Az ottani eredményem, állapotom és motivációm függvényében fogjuk újratárgyalni a szakmai stábbal és az MTK vezetőségével a hogyan továbbot a karrieremben.

A visszavonuláson gondolkodik?

Ha esetleg a versenysportnak vége, akkor is részben, vagy teljes egészében a sport közelében szeretnék maradni. De ezt majd meglátjuk a vb után.

Májusban lesz 31 éves, komoly kontaktsportot űz. Milyen állapotban van?

Összességében nincsenek nagyobb egészségügyi problémáim. Egyedül a vállam fájdogál, amit még 2016-ban a riói olimpia után műtöttek meg. Meg azért érzi az ember, hogy több évtized óta kontaktsportban szerepel és folyamatosan megméreti magát. Panaszkodni nem nagyon szeretnék. Érzem azt, hogy a végét rugdosom az élsportoló karrieremnek, de még nem temetném el magam.

Ugorjunk vissza egy nagyot az időben. Igaz, hogy a legendás kézilabdaedző, Török Bódog ajánlotta be a cselgáncsozóknak?