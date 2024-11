Több labdát adott el, mint egy sportszergyártó: össztűz zúdul a Szoboszlaiék ellen betliző világsztárra

Kiütés, ukrán dráma

A Crvena zvezda 5–1-re kiütötte a VfB Stuttgartot, ezzel négy vereség után szerzett pontokat. A német együttes – amely a nyitányon még a Bernabeúban okozott kellemetlen perceket a címvédőnek – mindössze 4 ponttal a 27. helyen szerénykedik. Az ukrán Sakhtar Donyeck remekül kezdett Eindhovenben, 2-0-ra is vezetett, betalált a korábbi ferencvárosi, Olekszadr Zubkov is. A 87. percben is e volt az állás, ezután szépített a PSV, amely a 90. percben egyenlített, a 90+5.-ben szerzett találattal megnyerte a drámai mérkőzést.

Mbappé-bajok

A nap kiemelt mérkőzése a Liverpool és a Real Madrid összecsapása volt, amelyet Magyarországon csak online lehetett látni, a Mandiner élő szöveges formában tudósított róla... A mérkőzésen Szoboszlai Dominik csak a hajrában állt be (már talán a Manchester City elleni vasárnapi angol csúcsrangadóra gondolva), addigra eldőltek a lényegi kérdések. MacAllister lövése és Gakpo fejese utat talált a második félidőben az egyébként remeklő Thibault Courtois kapujába (2–0). A Vörösöknek az is belefért, hogy Mohamed Szalah mellé lőtt egy tizenegyest. A Királyiaknak viszont nagyon hiányzott – szintén 1–0-nál – Kylian Mbappé elhibázott büntetője, amit kivédett Caoimhin Kelleher. A nyáron érkezett világbajnok támadó kap is hideget, meleget. A Magyar Nemzet szemlézte a nemzetközi sajtót, a Marca vezető cikkének címében az virít, hogy „Mbappé, egy kegyetlen rémálom”. A francia Le Parisien pedig drámainak nevezi a Real Madridban nyújtott teljesítményét. A két lap szerint a Liverpool ellen kihagyott tizenegyes csak a jéghegy csúcsa volt, Mbappé egyéb mutatói is borzasztóak voltak.

Mindössze két lövési kísérlete volt, a tizenegyesen kívül egy blokkolt lövés, a 24-ből hat passza rossz volt, és 15-ször veszítette el a labdát.

A 25 éves francia eddig egyetlen gól szerzett a idei BL-ben (az első fordulóban a Stuttgart elleni 3–1-es meccsen), a teljes őszi idényben 18 találkozón 9 gól és 2 assziszt a mérlege. A 2023/2024-es szezonban brutálisan „termelt” a Paris SG színeiben (44 gól, 10 gólpassz). A számokon túl szemmel is jól látható, keresi a helyét Madridban a helyét – ahogy Carlo Ancelotti is a pozícióját a csapaton belül.