Parázs pillanatok Pozsonyban: térdre kényszerítették a szlovákokat

Kora esti vendégsikerek

A 18.45-kor kezdődött, s már véget ért két mérkőzésen az esélyesebb vendégcsapatok nyertek. Az Atletico Madrid 6-0-ra (!) kiütötte Prágában a Spartát. A nem éppen a nagy gólkülönbségű sikereiről ismert Diego Simeone-csapatban Julian Alvarez és Correa duplázott, a 100. BL-mecsén játszó Griezmann és Llorente egy-egy gólt szerzett Csehországban. A Sparta 4 pontjával az alsóházban áll. Egyenesen sereghajtó, az ötödik vereségét is elszenvedte a Slovan. A pozsonyi együttes saját közönsége előtt a szünetben 1-1-re állt az AC Milan ellen, ám 3-2-re kikapott. Pulisic góljára Barseghyan válaszolt az első félidő derekán. A szünet után beállt Raffael Leao a 68., egy ellenféltől kapott labdából Abraham a 71. percben köszönt be Takacnak. A Milan áltl is figyelt (megkörnyékezett?) Marcelli bombagóllal szépített a 88. percben, de Tolic gyors egymásutánban összeszedett két sárga lapja és kiállítása miatt emberhátrányban már nem tudtak egyenlíteni a szlovákok.

Pályán a magyarok

A kapus, Gulácsi Péter és a hétvégén gólt is szerző Willi Orbán is a kezdőcsapatban kapott helyet az RB Leipzigben. A pont nélküli német csapat a 4 meccs után 10 pontjával ötödik helyezett Inter vendége. Az olasz sztárcsapatban többek között a világbajnok Lautaro Martínez, Mehdi Taremi, a Nemzetek Ligája pótselejtezős ellenfél, Törökország „esze”, Hakan Chalhanoglu és a Magyarország ellen (Dibusz Dénesnek) mindkét meccsen betaláló szélső, Denzel Dumfries rohamoz majd... Nem is unatkozik a magyar kapus, alig hét perc alatt Taremi távoli lövését, majd két éles beadást kellett hatástalanítania.