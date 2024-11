Ez komoly? Sporting, Monaco, Brest, Aston Villa – így áll féltávnál az új Bajnokok Ligája Szoboszlaiék mögött

Borult a papírforma

Monaco, Brest, Aston Villa – ma már tudjuk, hogy ez a három csapat áll az élbolyban. Bomba meglepetés, még akkor is, ha ez nem a végeredmény! Az említett triót az utolsó, negyedik kalapból sorsolták ki. Ehhez képest az angol Aston Villa a Bayern Münchent is legyőzve vezette is a tabellát, s csak egy felettébb balszerencsés brugges-i vereség miatt szorult a 8. helyre, ami egyébként a végelszámolásnál még egyenes ági továbbjutást érne. Emiliano Martínezékre a Juventus, a Leipzig, a Monaco és a Celtic vár. A francia bajnokságban a 11. helyen veszteglő Brest döntetlent játszott a Bayer Leverkusennel, és két osztrák (Sturm Graz 2-1, Salzburg 4-0) és egy cseh együttest (Sparta Praha 2-1) megvert. A Barcelona, PSV, Shakhtar, Real Madrid négyes ellen derül majd ki, mire képesek Baldéék. A másik francia meglepetéscsapat, a Monaco nagy skalp (Barcelona) begyűjtésével kezdett, szűken verte a Bolognát, kiütötte a Crvena Zvezdát és ponttal távozott Zágrábból. A hercegségbeliek további menüje rágósnak ígérkezik: Benfica, Arsenal, Aston Villa Inter.

Klasszisok nélkül

Az első számú francia csapatra, a Paris Saint-Germainre rá sem lehet ismerni. A Neymar és Messi után Kylian Mpappét is elveszítő klub együttese a 25. , már pont kieső helyen áll. A Girona elleni potyagóllal elért sikert követően az Arsenallal és az Atletico Madriddal szemben alulmaradtak, a PSV-vel otthon csupán 1-1-re végeztek Marquinhosék.

„Nem tudunk előrelépni a hatékonyság tekintetében. Van, amikor a hibáinkat nem büntetik meg, de azokon a mérkőzéseken, amelyeken az ellenfélnél klasszis játékosok szerepelnek, a rivális megbüntet minket”

– nyilatkozta a PSG brazil válogatott védője. Csapatára és rá vár még néhány klasszis a folytatásban a Manchester City, Bayern München, Stuttgart hármas ellen, és egy kötelező feladat a Salzburg otthonában.