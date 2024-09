Elárulta terveit Dzsudzsákék új vezetőedzője, aki továbbvinné a Fradinál alkalmazott játékszemléletét (VIDEÓ)

Nyitókép: dvsc.hu

Azt már pénteken bejelentette a klub – ahogy azt honlapunk is megírta –, hogy szeptember elsejétől Máté Csaba a Debreceni VSC labdarúgóinak új vezetőedzője. Elődje, a szerb Szrdjan Blagojevics az Újpest elleni 3–0-s vereséget követően távozott a kispadról. A hétvégén a megbízott edzővel, Dombi Tiborral 3–1-re nyertek a piros-fehérek a ZTE ellen. Az 54 éves, szekszárdi születésű Máté most részleteket is elárult, milyen focira számíthatnak tőle, mit szeretne látni a pályán Dzsudzsák Balázséktól.