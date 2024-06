Kiderült, miért kapott ki Svájctól a magyar válogatott – gondolta volna, hogy ezen múlt?

A megszokott kezdőcsapattal

Késedi szerint a szövetségi kapitány összeállítása alapvetően nem tartogatott meglepetést, kizárólag a sérülése után visszatérő Fiola kezdőbe állítását lehetett megkérdőjelezni.

Különbözőek Fiola Attila és Bolla Bendegúz erősségei, és a párharcokban jobb Fiola bevetése mellett szólt az is, hogy adott esetben egy sorral hátrébb, a védelem jobb oldalán is képes jó teljesítményre, ezzel pedig növeli a kapitány variációs lehetőségeit”

– elemzett Késedi Gábor, majd hozzátette:

„Fiola hatékonyabban lépett be a támadásépítésbe, mint Lang, és a 60. perc környékén már egyre több passzból tudtuk felépíteni a támadásainkat. Sikerült is területeket nyernünk két beadásból, az elsőnél még kimaradt a ziccer, a másodiknál viszont már nem hibázott Varga. Rossi egyébként már a gól előtt be akarta hozni Kleinheislert, és a szépítés után elsősorban azzal tudtuk felvillantani a pontszerzés reményét, hogy Laci sokkal aktívabban mozgott az ellenfél térfelén, nem tudtak úgy nyomás alá helyezni, mint az első félidőben” – jelentette ki a Nagy Ádám helyére beálló középpályásról.