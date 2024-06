A Klopp-tanítvány, Dárdai-segítő Bódog Tamás a Mandinernek: Ott kell lenni a németek nyakán

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Kevés magyar ismeri jobban a német labdarúgást Bódog Tamásnál. A korábbi válogatott futballista évekig játszott a Bundesligában, majd edzőnek állt, s legutóbb, a bajnokság végéig a másodosztályú Hertha BSC pályaedzője volt. Az 53 éves szakember ott volt Kölnben a magyar válogatott Svájc elleni szombati meccsén, és persze neki is nagyon fájt a 3–1-es vereség, illetve amit látott.

„Egyszerűen nem tudom, mit akartunk az első félidőben. Az első bekapott gól után megijedtünk,

mintha nem is az elmúlt évek válogatottját láttam volna. Ilyen szinten ennyi technikai hiba nem megengedett.

Úgy láttam, oldalra passzolgattunk, ahelyett, hogy támadások építettünk volna. A szünet után, úgy a hatvanadik perctől már azt játszottuk, ami korábban láthattunk, és megszoktunk a fiúktól. Persze kívülről mindig könnyű okoskodni, hiszen nem tudjuk, mi volt a taktika, de az biztos, és ebben szerintem a játékosok is egyetértenek velem, hogy a németek ellen felfogásban és agresszióban is több kell mindenkitől” – nyilatkozta a Mandinernek a Mainzban élő szakember.

Az 53 éves edző a szerdai ellenfelünkről azt mondta, látja a házigazdákon az önbizalmat. A két szélsőjük a középpályán, Florian Wirtz és Jamal Musiala nagyon veszélyes, rájuk különösen oda kell figyelni. A tréner szerint nem vagyunk annyira rosszak, mint azt a svájciak ellen mutattuk az első félidőben.

„Ha megnyertük volna az első meccsünket az Eb-n, akkor is a németek lennének a szerdai mérkőzésnek az esélyesei. De ez ne szegje a kedvünket, ott kell lenni a németek nyakán végig. Nem szabad területeket adni nekik, mert lefutnak minket, a passzsávokat pedig le kell zárni.

Az utóbbi évek eredményei megmutatták, bárkit le tudunk győzni, ha fejben és taktikailag rendben vagyunk.

De szerintem lesz ez jobb is, mint amit eddig láttunk. Legyenek Szoboszlaiék pariban végig Havertzék ellen, és aztán ott van nekünk egy plusz segítség, a magyar szurkolótábor, amely most is fantasztikus. A németeknek nincs ilyen, sőt semmilyen táboruk. Én optimista vagyok, nem kell megijednünk a házigazdától” – véli a lapunknak nyilatkozó Bódog Tamás, a Diósgyőr, a Kisvárda, a Budapest Honvéd korábbi vezetőedzője, aki Stuttgartba is elmegy drukkolni a válogatottnak.