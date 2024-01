Szerenád az éjszakában – újabb világslágert szabtak Szoboszlaira a fanatikus angolok (VIDEÓ)

Hamar a szívükbe zárták a liverpooli szurkolók a nyáron Angliába igazoló Szoboszlai Dominikot, a muzsikuslelkű fanatikusok körében pedig egymás után bukkannak fel a róla írt dalok vagy átírt világslágerek. Harry Styles Watermelon Sugar és Whitney Houston I wanna dance with somebody című opusza után, itt a legújabb klasszikus, Amy Macdonald This is The Life címen elhíresült világszerte ismert slágere.