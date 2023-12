Kubatov: Én voltam az utolsó, aki igent mondott rá, ebből is látszik, nem értek hozzá!

Kubatov Gábor a személyes motivációjáról is szót ejtette, amelyben hatalmas jelentősége van a családnak.

„Volt a pályafutásom során néhányszor, amikor annyira bezárult körülöttünk minden ajtó, hogy azt éreztem, ezt nem tudom tovább csinálni, nem tudom tovább vállalni. Ezek főleg gazdasági problémák voltak.

Ekkor az édesapám leültetett, és azt mondta, a Ferencvárost egyszerűen nem lehet otthagyni!

Az emléke sokat segít, ilyenkor azt érzem, soha nem lehet feladni” – emlékezett vissza.

Mint elhangzott, ritka az olyan év a Ferencváros történetében, amikor három edző is irányította a labdarúgócsapatot. Kubatov Gábor részletesen mesélt a váltások hátteréről is.

„Az érezhető volt, hogy Sztanyiszlav körül kezd elfogyni a levegő az öltözőben. Azt gondoltam, ha hozunk néhány minőségi játékost a csapathoz, megváltozik az attitűd körülötte, de arra nem gondoltam, hogy ezeket a játékosokat nem fogja játszatni, Abu Fani is a kispadon ült. A Fradinál nem szoktuk rángatni a kormányt, megkapta az utolsó utáni esélyt is, bár lehetett volna talán előbb is dönteni.

A Csaba esetében is igaz, hogy a Fradinál mindig eggyel nagyobb méretű edző kell nekünk, mert az edzőben lévő ambíció húzza felfelé a csapatot. A Csaba pont hozzánk illő edző volt, nem kisebb, de nem is nagyobb.

Ha megkérdezed, Dejan is az Inter edzője akar lenni. Addig még sokat le kell tennie az asztalra, de az ambíció megvan benne.

Volt még egy fontos dolog, ami mellette szólt, például ő akart jönni hozzánk! Ilyennel még nem találkoztam.

Gyorsan meg is egyeztünk, azt éreztem, hogy a DNS-e nagyon hasonló a Ferencvároséhoz. Tavasszal talán már az igazi Sztankovics-csapatot láthatjuk majd. Agresszív játékkal, minden áron való győzni akarással – ezekre próbálja tanítani a fiait.”