Havas Henrik szerint Vitézy Dávid autista

A Frisshírek podcast legújabb adásában Dömsödi Gábor Havas Henrikkel beszélgetett aktuális közügyekről. Mielőtt azonban áttértek volna a politikára, megtudhattuk tőlük, hogy

mindkettőjüknek van Szocialista Kultúráért elnevezésű miniszteri kitüntetésük, Havasnak pedig egy Szocialista Munka Hőse kitüntetése is.

Havas Henrik ezt követően Vitézy Dávid irányába rögtön el is ejtett egy ízléstelen megjegyzést. „Egyébként az nem autista, aki 6 éves korában írogatja a szerelvények befutását” – fogalmazott gúnyosan. Ezt követően pedig Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Magyar Péter vitája is szóba került. Ezzel kapcsolatban Havas pusztán annyit tudott mondani, hogy „van bármi értelme Kocsis Máté bármelyik mondatának is?” Azt is megtudhattuk tőle, hogy

szerinte Kocsis Máté úgy néz ki, mint egy matrjoska baba.

Szerinte Moszkvában a Vörös tér sarkán apró, fából készült Kocsis Mátékat árulnak. Havas azt is elmondta, hogy olyan, mint Hajdú Péter, és nem tud rá haragudni, mert mindent kinéz belőle.

A műsorban a köztársasági elnök is szóba került, Havas teljesen kiakadt, hogy a holokauszt emléknapja alkalmából Sulyok Tamás beszédet mondott a Parlamentben. Szerint Sulyok egy „szerencsétlen ember”.

