Dejan Sztankovics - zseniális edző vagy köze sem volt a sikerhez?

A hihetetlen izgalmakat hozó találkozó után a Fradi szurkolói a klub közösségi oldalán igencsak eltérő véleményeket fogalmaztak meg. Egyiküket a mérkőzés első nyolcvan perce a feröeri bajnok elleni, nehezen felejthető kudarcra emlékeztette:

„Először azt hittem, sztrájkolni mentek, mint a KÍ ellen”.

Egy másik drukker egyenesen Dejan Sztankovicshoz intézte a gondolatait:

„Kedves Mester! Ha lehet kérni, a hátrafelé játék helyett most már az előre játékot gyakorolják, sokkal célravezetőbb lesz!”

Egy hölgy szurkoló – rengeteg zöld-fehér szív kíséretében – együttérzett a játékosokkal:

„Rettentő fáradtak ezek a fiúk, szétszórtak, de végén küzdöttek, és meglett a győzelem!”

Egy afrikai kommentelő a lelkes Fradi-tábort emelte ki:

„Proud be fan of the team Ferencváros since Africa.” („Büszke vagyok a Ferencváros szurkolóira, Afrikából.”)

Egy fiú a sikert humoros oldalról közelítette meg. Nemes egyszerűséggel csak annyit írt:

„Sima volt...”

Egy idősebb hölgy szurkolót nem hatotta meg a remek hajrá, a három pont begyűjtése, hiszen így kommentálta az idegenbeli sikert:

„Nincs mihez gratulálni, ez szégyenfoci volt.”

Egy szlovákiai szurkoló a lelkesedés mellett egy érdekes statisztikára is felhívta a figyelmet:

„Szép munka volt a végén, minden jó, ha vége jó, jár a hatalmas gratuláció! Bár az első félidőben látott 14 hazaadás nem arról vallott, hogy játszani és nyerni akarunk!”

Dejan Sztankovics személye megosztja a Fradi-szurkolókat

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Dejan Sztankovics megítélése korántsem egyértelmű a Fradi-szurkolók körében. Íme néhány hozzászólás ebből a „témakörből”:

„Mondhat bárki, bármit, ki merem jelenteni, hogy zseniális edzőnk van!”

„Ez győzelem nem Sztankovicson múlt, hanem a Fradi-szíven” „Milyen meccset néztél, Sztankovics? Egyre gyengébb a Fradi!”

Egy fiatal hölgy nem is titkolta, hogy milyen érzelmi viharokat okozott neki az utolsó pillanatokban kivívott siker:

„Azért ma gondoskodtatok róla, hogy ne tudjak elaludni...”

Egy idősebb úr is a hihetetlen izgalmakat emelte ki:

„600 évet öregedtem, de megérte! Mindörökké, Fradi!”

Nyitókép: Alekszandar Pesics lett a nyerőember Fotó: fradi.hu