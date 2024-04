Egykori SZDSZ-es megmondóember: A Magyar Péter mögött lévő hálózat továbbra is rejtélyes

Horn Gábor szerint Magyar Péter léte és a mozgalma arról szól, hogy reményt ad az embereknek, ugyanis

most sokan lehetőséget látnak szerint Orbán Viktor leváltására.

Horn nem ért egyet Magyar Péter azon kijelentésével, hogy ha indítanának főpolgármester-jelöltet akkor meg is nyernék azt. Szerinte az fölbolygatná az állóvizet, zavart okozna az ellenzéki térfélen és a szavazók körében is, valamint úgy látja, hogy nem is tudná érdemben veszélyeztetni Karácsonyt.

Gondolatmenete végén Horn azért leszögezte,

hogy nem tartja Magyar Pétert messiásnak, szerinte maximum királycsináló lehet.

