„Vignjevics ne dumáljon a klubról, a címerről, először nézzen magába!” – az Újpest olimpiai bajnok legendája a Mandinernek

Az Újpest négy vereségének hat fő oka:

1. Nincs megoldva a kapuskérdés! Az újpesti kötődésű Banai Dávid és a szerb Djordje Nikolics sem képes stabil teljesítményre – és akkor még nagyon finoman fogalmaztunk. A lila-fehér szurkolók a légiósnak leginkább a Mezőkövesd elleni hazai találkozót róják föl, amelynek hosszabbításában Nikolics amatőr hibát követett el, rosszul számította ki a labda ívét, Lehoczky pedig mosolyogva fejelte a hálóba a labdát... Banai Dávidot ugyan kedvelik a drukkerek, de ő sem végleges megoldás a kapusposzton. Ősszel egyetlen jó mérkőzése volt (a Diósgyőr ellen 2-0-ra győztek is Ambrose-ék), a többi meccsen, ha lehetőséget kapott – ahogy egy újpesti szurkoló fogalmazott – szinte nem is találkozott a labdával.

2. A gyenge kapusteljesítményekkel szoros összefüggésben áll, hogy az Újpest védelme nem szervezett, lassú és körülményes megoldásokat választanak a játékosok, nem véletlen, hogy az ellenfelek egyszerűen szétfutják az újpesti hátsó alakzatot. Jelzésértékű, hogy a kieső helyen álló Zalaegerszegi TE után az Újpest kapta eddig a legtöbb gólt, 28-at, amely éppen meccsenkénti kétgólos átlagot jelent...

3. Ha a védelem gyenge, az mindent determinál! Mivel lassan kerül előre a labda (vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy nincs meg az összhang és a megfelelő szintű csapatjáték a védelem és a középpálya között), mindez kihat az előre játékra is. Nem véletlen, hogy az utóbbi hetekben a válogatott Csoboth Kevin és az óriási tehetségnek indult Kiss Tamás is csak árnyéka önmagának, mindkettőjükre igaz: az alapgyorsaság még nem elég a jó teljesítményhez!

4. Az újpesti játékosoknak – ahogy mondani szokták – nincs vér a pucájukban! Ha egy csapat hullámvölgyben van, miként fordulhat elő, hogy az utolsó két bajnokin, a Puskás Akadémia és a Mezőkövesd ellen mindössze egyetlen sárga lapot kap az együttes?

Nebojsa Vignjevicset is láthatóan megviseli az eredménytelenség...

Fotó: MTI/Illyés Tibor

5. Óriási hiba volt elengedni Yohan Croizet-t! Igaz, hogy a francia légiós az utolsó újpesti időszakában többet volt sérült, mint egészséges, ráadásul több műtéten is átesett, de ha nem lett volna alkalmas a lába az élvonalbeli futballra és terhelésre, nyilván nem igazolja le a Zalaegerszeg! S bár a zalaiak is rengeteg gonddal küzdenek, az azért több mint jelzésértékű, hogy Croizet nem csak több góllal és gólpasszal jeleskedett már eddig, hanem ma már ő a ZTE csapatkapitánya is! S ha már az elengedett játékosokról van szó, nem hagyhatjuk szó nélkül Katona Mátyás személyét sem, akit az Újpest szintén könnyedén engedett el, a tehetség pedig – immár a Fehérvár színeiben – legutóbb egy laza mesterhármast hintett a Kecskemét ellen...

6. A végére hagytuk Nebojsa Vignjevicset. A közkedvelt szerb mester 2013 és 2020 között már dolgozott Újpesten, majd tavaly tavasszal tért vissza. Remekül kezdte az őszi idényt a csapattal, a derbi előtt mindössze két pont volt a lemaradás az élen álló bajnokcsapat mögött, hosszú idő után felcsillant a remény, hogy a lilák a zöld-fehérek méltó vetélytársai lesznek, ám a 3-0-ra elveszített derbi után valami eltört a csapat és a szakvezető között.

A játékosok mentális felkészültsége sok kívánni valót hagy maga után, a vezetőedző érthetetlen időpontban, többnyire már több gólos hátrányban történő cseréi nem sokat érnek,

a lagymatag játékosokat láthatóan nem tudja felrázni a szakvezető. Aki ráadásul három vereséget követően, a hazai pályán láthatóan éles Mezőkövesd ellen dobja be a mély vízbe újonc kapusát, Molnár Zsombort, aki ugyan a legkevésbé tehetett a súlyos vereségről, de sok pluszt sem tudott hozzátenni a csapatjátékhoz...

A maiak játékát látva az újpesti legenda, Nagy László sincs jó hangulatban...

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nagy László: Felbomlott a csapategység

Kíváncsiak voltunk arra is, egy ízig-vérig újpesti legenda, aki a lilák összes bajnokiját végignézte, mit szól az utóbbi hetek szenvedéseihez? Az olimpiai bajnok Nagy László nem kertelt, szinte egy szuszra mondta el véleményét:

„Tavasszal történt egy edzőcsere, sokan örültünk, hogy Nebojsa Vignjevics visszatért a klubhoz, akinek az irányításával a csapat hosszú idő után elkezdett látványosan futballozni. Kialakult egy kezdőcsapat, aztán egyszer csak cserélgetni kezdte a futballistákat a szakmai stáb, ráadásul egy-egy meccs közben is többször rosszul változtattak. Egyetlen profi játékosnak sem tetszik, ha az egyik meccsen játszik a következőn pedig váratlanul kimarad, ez is hozzájárulhatott a csapategység felbomlásához. Sajnálatos, hogy a szezont gólerősen kezdő Matija Ljujics megsérült, ám Peter Ambrose méltóképpen lépett a helyére, ezzel együtt a támadójáték is sok kívánni valót hagy maga után. Csoboth Kevin és Kiss Tamás esetében a gyorsaság már nem minden, ráadásul még mindig ott tartanak, hogy a tizenhatoson belül, ha gólhelyzetbe kerülnek, inkább eljátsszák a nagyhalált. Ma már, a VAR időszakában ez teljesen felesleges, hiszen a jogos büntetőket úgy is megkapja egy csapat. Visszatérve: hiányzik a csapat magja, egy állandó 15-16 fős keret.

Bizonyos Baróti Lajos mondta egyszer: a jó csapat kialakításához egy kiemelkedő képességű kapus, egy középhátvéd, egy irányító és egy befejező csatár kell. Nos, ebből Újpesten nem sok akad,

talán már Mezőkövesden is több kiemelkedő képességű futballista játszik. Vignjevics pedig ne dumáljon a klubról, a címerről, hanem először inkább nézzen magába, hogy ő hol hibázott...” – nyilatkozta a Mandinernek az Újpesttel 7-szeres magyar bajnok korábbi csatár.

Nagy László arra utalt, hogy Nebojsa Vignjevics a mezőkövesdi 4-0-s kudarc után azt mondta:

„Az első perctől kezdve nem néztünk ki jól, nem küzdöttek a játékosok egymásért, és nem harcoltak a klubért sem.”

Az Újpest vasárnap a listavezető Paksot fogadja a Szusza Ferenc Stadionban.

