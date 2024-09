Parragh László: Tovább erősítjük a vállalkozások támogatását (X)

– Minden vállalkozás találhat olyan kamarai tanácsadót, aki kérdéseire érdemi választ adhat, méghozzá térítésmentesen. Például a vállalati mentorprogram kézzelfogható, közvetlen szakértői segítséget nyújt számos területen, vagy például képzéseket, motivációs workshopokat indítottunk a HR, adóügyek, mesterséges intelligencia területén, különösen a kis- és középvállalkozások számára.

Szakmai tanácsadók állnak rendelkezésre többek között pénzügyi, pályázati, marketing, vagy éppen munkáltatói kérdésekben.

Fotó: Ficsor Márton, Parragh László MKIK elnöke

Emellett támogatjuk a külpiacra lépést, a beszállítói státusz elérését, valamint oktatási és képzési programokat kínálunk. Nem utolsósorban pedig a Széchenyi Kártya Program különféle pénzügyi termékeit is elérhetővé tesszük. És ha azt mondom, hogy a Magyarországon kihelyezett kis- és középvállalati hitelezés 48%-a ezen a programon keresztül valósul meg, és ez az összeg a magyar GDP 5%-át teszi ki, már jobban érzékelhető, milyen fontos ez a program a magyar gazdaság számára.

– Milyen kihívásokra gondol? Milyen környezetben kell ma működniük a vállalkozásoknak?

– Úgy gondolom, hogy az EU, különösen Nyugat-Európa, az elmúlt években, évtizedekben látványosan elveszítette technológiai előnyét. Gondoljunk csak az elektromos autózásra, a mesterséges intelligencia előretörésére, vagy tágabban értve a digitalizációra. Szinte azt kell mondanunk, hogy például Németországnak vagy a német-francia tengelynek kevés ütőkártyája maradt. Az elmúlt években a britek kilépése is inkább gyengítette az Európai Uniót, főként gazdasági szempontból. Ma a súlypont Ázsiára és Amerikára helyeződött át, mi pedig, mint Európa, próbáljuk megtalálni új helyünket ebben a világban. Az orosz-ukrán háború, és az abból eredő gazdasági tényezők is súlyos problémákat okoznak a magyar gazdaság számára. Az olcsó orosz energiahordozók hiánya (a szankciók miatt) jelentősen rontja Európa versenyképességét, ami megnehezíti a globális gazdasági versenyben való helytállást. Magyarország számos intézkedést tett ezen hatások enyhítésére, például az elektromos autók és akkumulátorok gyártásában, valamint a Kínával és Távol-Kelettel szorosabb kapcsolatok kialakításában. Azonban béke és olcsó keleti energia nélkül egész Európának, így Magyarországnak is nehéz dolga van. Ezt láthatjuk a német ipar utóbbi hónapokban tapasztalt gyengélkedésén is.