Reálisan a közvetlen brüsszeli forrásokról (X)

Kik azok, akik Magyarországról pályáznak ezekben a programokban? Az országon belül vannak régiós különbségek?

A regionális különbségek a közvetlen források lehívásában is kirajzolódnak. Minden tagországra, még a sikeresekre is jellemző, hogy a jól teljesítő térségek ebben is jobban teljesítenek. Nálunk Budapest és az északnyugati régió az, amely jobban teljesít, és főképp a délkeleti az, ahol nagyon sokat kell tennünk azért, hogy jobb legyen a lehívási arány.

Azt is látni kell, ezek a pénzek ezek nem csak a vállalatoknak, hanem az egyetemeknek, intézményeknek, önkormányzatoknak, társadalmi szereplőknek is szólnak. Számos megyei jogú várossal és kisebb településsel dolgozunk együtt. Már vannak közös nyertes pályázataink is, amelyek keretében nemcsak fejleszteni tudnak, hanem építeni az európai kapcsolatrendszerüket.

A Makronóm Intézet egyik elemzése 200-250 olyan vállalatot tárt fel, amely az évtized végére akár regionális multinacionális cégként működhetne.

Ezek mindenképpen egy kiváló alap, hiszen megvan a nemzetközi kapcsolatrendszerük. Náluk most oda szeretnénk eljutni, hogy mutassák meg magukat és befolyásolják az EU szakpolitikáit. Magyarországon a nemzetközi lobbi nagyon gyerekcipőben jár, pedig a mi szereplőink nemcsak kiválóak, de lobbiképesek lennének. A brüsszeli érdekképviselethez, a változás eléréséhez helybe kell menni, az európai uniós ernyőszervezetekbe belépni hasznos, de nem elégséges. Ott is a nagy tagállamok dominálnak, és a saját igényeiket fogják előtérbe helyezni.