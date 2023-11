Önti a fegyvert az USA Izraelbe

Nem veri nagydobra, de a Pentagon napi rendszerességgel szállítja a kéréseknek megfelelően összeállított fegyverpakkokat Izraelnek. A csomagok tartalma már messze túlmutat a háború elején beígért két plusz Vaskupola-rendszeren (az izraeli légvédelem világszerte csodált eszközeinek száma és kapacitása kevésnek bizonyult a Hamász terrortámadása alatt október 7-én) vagy az intelligens bombákon.

A Bloomberg által megvizsgált dokumentumok szerint a Pentagon jelentősen kiszélesítette a szállítandó haditechnikai eszközök körét: az Apache-ok okosrakétáitól kezdve a bunkerromboló rendszereken és katonai járműveken keresztül egészen az éjjellátó készülékekig terjed a skála.

Honnan van megint ennyi fegyver?

A rendeléseket csak első pillantásra teljesíti könnyedén Washington. Valójában nagyon is meg kell vizsgálnia, milyen módon tömje be az ukrajnai fegyverszállítások után maradt tátongó lyukakat.

Az USA már nem csak a belföldi raktárkészleteit üríti ki: európai depóinak is szélesre tárta a kapuit az izraeli fegyverigények gyors kielégítése érdekében.

Októberben például egyetlen tételben szállított 36 ezer lőszert az Apache-okban használt gépágyúkhoz, 1800 darabot az M141 bunkerromboló rendszerből és 3500-at az éjjellátókból.

A sietve összeállított csomagok tartalmának pontos származási helyéről a Pentagon nem ad ki bővebb információt, csupán annyit közölt: minden lehetőséget kihasznál a saját készletei megbontásától az amerikai védelmi ipari szereplők bevonásáig, hogy segítse Izrael háborúját a Hamász ellen.

Az áldott 155 mm-es

Az izraeli igények (hasonlóan az ukrajnaihoz) naprólnapra nőnek: a rendelési listák többek között plusz 57 ezer 155 mm-es tüzérségi lövedéket, 20 ezer M4A1 gépkarabélyt, még 5000 éjjellátót, 3000 M141 bunkerromboló rakétarendszert, valamint könnyű harcászati járművek százait tartalmazzák, nem beszélve az Iron Dome-ban használt Tamir rakétaelfogókról.

A legnagyobb problémát a 155 mm-es tüzérségi lövedékek okozzák. Egyfelől használatuk a Gázai övezetben meglehetősen nagy tiltakozást váltott ki a segélyszervezetek körében, másfelől az USA éppen izraeli raktáraiból vett ki 57 ezer darabot az idén a világ legfontosabb lőszeréből, hogy Ukrajnába küldje azokat.

Kijev folyamatosan a 155-ösök hiányára panaszkodik, így az Egyesült Államok éppen azokat a raktárakat bontotta meg, ahonnan most el kellene látnia a zsidó államot.

Így erőltetett tempóban igyekszik újra feltölteni az izraeli lerakatokat, ami nem is annyira egyszerű, tekintve, hogy a 155-ösök okozzák a fegyvergyártók legnagyobb problémáját, az ukrajnai háború ugyanis teljesen kimerítette a nyugati készleteket, a gyártókapacitás pedig nem tud lépést tartani az igényekkel. Az amerikai külügy szerint eddig 2 millió 155-öst szállítottak Ukrajnának, amely gyakorlatilag maradéktalanul fel is használta azokat.