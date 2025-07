Mindeközben: Izrael a Hezbollahra is csapást mért Libanonban

Izrael azt állítja, hogy hírszerzési információk alapján hadserege műveletet hajtott végre Dél-Libanonban, és megsemmisítette a Hezbollah ottani katonai létesítményeit – számolt be a hírről az Al-Dzsazíra. Az izraeli hadsereg közleménye szerint a 300. dandár tartalékos csapatai megsemmisítettek egy fegyverraktárakkal rendelkező tábort a Jabal Blat hegységben. Egy másik művelet során a 9. dandár tartalékosai azonosították a Hezbollah fegyverraktárát Labbouneh térségében.

A Hezbollah egyelőre nem reagált a hírre.

Mint ismert, Izrael tavaly februárban mért először komolyabb légitámadást Libanonra, a Hezbollah katonai létesítményeit célozva. A két fél tavaly november végén de facto tűzszünetet kötött egymással, amit pár napra rá meg is szegtek. Bár a részleges tűzszünet azóta is tart, Izrael időről időre stratégiai csapásokat mér a Hezbollah létesítményeire, és továbbra is fenntartja katonai jelenlétét a határon.