Megdöbbentő: a Nyugat jobban pénzeli az oroszokat, mint az ukránokat

Az adatok szerint Oroszország továbbra is milliárdos bevételre tesz szert fosszilis tüzelőanyagok nyugati exportjából, ezzel hozzájárulva Ukrajna teljes körű inváziójának finanszírozásához – amely immár a negyedik éve tart.

A BBC arról ír: a 2022 februári invázió kezdete óta az oroszok több mint háromszor annyi pénzt kerestek szénhidrogének exportjával, mint amennyit az ukránok a szövetségesei által nyújtott segélyekből kaptak.

Az olaj- és gázeladásból származó bevételek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy Oroszország háborús gépezete működjön.

Az olaj és a gáz Oroszország állami bevételeinek majdnem egyharmadát, exportjának pedig több mint 60 százalékát teszi ki.

A 2022 februári invázió nyomán Ukrajna szövetségesei szankciókat vezettek be az orosz szénhidrogénekre. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság betiltotta az orosz olaj és gáz importját, míg az EU betiltotta az orosz tengeri úton szállított nyersolaj importját, de a gáz importját nem.

Ennek ellenére 2025. május 29-ig Oroszország több mint 883 milliárd euró (973 milliárd dollár; 740 milliárd font) bevételre tett szert fosszilis tüzelőanyagok exportjából a teljes körű invázió kezdete óta, beleértve a szankciókat alkalmazó országoktól származó 228 milliárd eurót is – az Energiaügyi és Tiszta Levegő Kutatóközpont (CREA) adatai szerint.

Ennek az összegnek az oroszlánrésze, 209 milliárd euró, az EU tagállamaitól származott, amelyek továbbra is közvetlenül Oroszországból importáltak vezetékes gázt, amíg Ukrajna 2025 januárjában le nem állította a tranzitot, és az orosz nyersolajat továbbra is vezetéken szállítják Magyarországra és Szlovákiába. Az orosz gáz továbbra is egyre nagyobb mennyiségben érkezik Európába Törökországon keresztül: a CREA adatai szerint a mennyisége 2025 januárjában és februárjában 26,77 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest. Magyarország és Szlovákia továbbra is kap orosz vezetékes gázt Törökországon keresztül.

Mai Rosner, a Global Witness érdekvédelmi csoport egyik vezető kampányolója szerint

sok nyugati politikus attól tart, hogy az orosz üzemanyagok importjának csökkentése magasabb energiaárakhoz vezet.

„Sok kormányban nincs valódi vágy arra, hogy ténylegesen korlátozza Oroszország olajtermelési és -értékesítési képességét. Túl sok a félelem azzal kapcsolatban, hogy mit jelentene ez a globális energiapiacokra nézve. Van egy határvonal, ahol az energiapiacok túlságosan aláásnák vagy túlságosan kibillennének a helyükről” – mondta a BBC-nek.

Fotó: Alexander NEMENOV / POOL / AFP