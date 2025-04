„Létezhet másmilyen világrend?

Valójában már létezik. Legalább tizenöt éve, csak sokaknak nem esett le.

Olyan régen? A közbeszédnek ez csak az elmúlt pár évben lett igazán témája.

Pedig az első jelek már sokkal korábban mutatkoztak. A 2008-2009-es válság nem csak a világgazdaságot, de a globális hatalmi rendszert is megroppantotta. Nem véletlen, hogy – persze nem kis részben a bukaresti NATO-meghívásra válaszul – Oroszország 2008 nyarán meddig el mert menni Grúziában. Ennyire nyílt katonai beavatkozásra saját határain kívül Moszkva nem vállalkozott a Szovjetunió összeomlása óta. Nemcsak megvédték Dél-Oszétiát, hanem sokkal tovább is mentek. Emlékezzünk csak vissza, mit tudott akkor tenni a Nyugat. Felháborodtak, tiltakoztak, de az oroszok kevesebb mint tíz nap alatt Tbilisziig jutottak, végül a főváros előtt álltak meg. A korábbi unipoláris világrendben ezt nem tehették volna meg egy Amerikával szövetséges országgal. 2014-ben a Krím megszállása, aztán a 2022-es invázió Ukrajna ellen is lehetetlen lett volna, ha a Nyugat szerepe továbbra is domináns.

De nézzük meg, hogy beszélt az Egyesült Államokkal Kína húsz éve, és hogyan beszél ma. Vagy hogyan látják Indiában a Nyugatot, hogyan tud Törökország mozogni Washingtonnal szemben, és hogyan viselkedett a Biden-adminisztrációval Szaúd-Arábia? Ezek húsz éve még elképzelhetetlenek lettek volna.