Brutális mennyiségű pénzt kezdtek önteni a fegyverekbe az európaiak

2025. április 28. 12:14

Bár a fegyverkezési őrület csak most kezdődik, már 2024 is rekordév volt egy jelentés szerint – és az is kiderült, mennyit ér a NATO.

A világ katonai kiadásai 2024-ben elérték a 2718 milliárd dollárt, ami 9,4 százalékos reálnövekedést jelent 2023-hoz képest – derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss adataiból. Ez a legmeredekebb éves növekedés a hidegháború vége óta. A katonai kiadások minden régióban emelkedtek, különösen Európában és a Közel-Keleten. Az Egyesült Államok,

Kína,

Oroszország,

Németország és

India a globális kiadások 60 százalékát adta, összesen 1635 milliárd dollárral. Európa katonai kiadásai 17 százalékkal 693 milliárd dollárra nőttek, ezzel a kontinens vált a globális növekedés fő hajtóerejévé. Oroszországé 38 százalékkal 149 milliárd dollárra emelkedtek, miközben Ukrajna 2,9 százalékos növekedéssel 64,7 milliárd dollárt költött hadseregére – ami Ukrajna GDP-jének 34 százalékát tette ki. Németország 28 százalékos gyarapodással 88,5 milliárd dollárra növelte katonai költségvetését, míg Lengyelország 31 százalékkal, 38 milliárd dollárra. Az európai NATO-tagok összesen 454 milliárd dollárt költöttek, a NATO-tagállamok közül pedig már 18 ország teljesítette a GDP 2 százalékos védelmi kiadási célját. A Közel-Kelet katonai kiadásai 15 százalékkal 243 milliárd dollárra nőttek 2024-ben. Kiemelkedően Izrael költött, amely 65 százalékos növekedéssel 46,5 milliárd dollárt fordított katonai célokra – ez a hatnapos háború óta a legnagyobb éves növekedés. Kína, a világ második legnagyobb katonai költője, 7 százalékos növekedéssel 314 milliárd dollárt költött fegyverkezésre, míg Japán 21 százalékos emelkedéssel 55,3 milliárd dollárt fordított védelemre, ami a legnagyobb éves növekedés az 1950-es évek óta. A SIPRI szakértői szerint a növekvő katonai kiadások világszerte komoly gazdasági és társadalmi következményekkel járhatnak a következő években.

