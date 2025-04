Áll a bál a románoknál: saját pártelnöke helyett a független jelöltet támogatná az USR

Megvonná a támogatást saját elnökjelöltjétől, Elena Lasconi pártelnöktől az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetése és helyette Nicusor Dant, Bukarest függetlenként induló főpolgármesterét támogatná a májusi romániai államfőválasztáson. Erről csütörtökön dönt a párt politikai bizottsága – jelentették be szerdán sajtótájékoztatón Bukarestben.

Dominic Fritz alelnök, temesvári polgármester a párt vezető politikusai körében elmondta: az USR országos bürója szerdai ülésén úgy döntött: csütörtökre összehívja a politikai bizottságot, ahol

arról határoznak, hogy a párt Elena Lasconi helyett Nicusor Dant támogassa az államfőválasztáson.

A szerdai döntést egységesen, csupán két ellenszavazattal hozták meg – mondta.

Ezzel indokolták a „fájdalmas döntést”

A „fájdalmas döntést” azzal indokolta, hogy a közvéleménykutatások szerint

Elena Lasconinak nincs esélye bejutni az államfőválasztás második fordulójába, miközben a független Nicusor Dant kevés választja el ettől.

Az USR politikusait a felelősség vezette: azt akarják meggátolni, hogy két Európa-ellenes jelölt jusson be a második fordulóba – húzta alá Fritz a felmérésekben favoritnak tűnő George Simionra és Victor Pontára utalva. „Az ország iránti felelősséget helyezzük előtérbe, még akkor is, ha ez rövid távon fájdalmas döntés a párt számára” – jelentette ki. Mint mondta, a választóik is azt kérték, hogy biztosítsák egy Európa-párti jelölt bejutását a végső megmérettetésbe. Úgy értékelt, Elena Lasconi a tavalyi államfőválasztás első fordulójában „történelmi eredményt” ért el, de most más a helyzet. Az USR elnöke a 2024. november 24-i szavazáson a voksok 19 százalékát szerezte meg, a mostani közvélemény-kutatások 5 százalék alatt mérik.

Dominic Fritz felhívást intézett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Románia Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetőihez, kérve, hogy „ne essenek a Szociáldemokrata Párt (PSD) csapdájába”, melynek a korábban PSD-s Victor Ponta személyében „van jelöltje”, akire a párt szavazóinak többsége voksolni fog. Nicusor Danra utalva arra kérte a két politikai szervezet vezetőit és szavazóit: támogassák ők is "az egyetlen Európa-párti jelöltet, akinek esélye van bejutni a második fordulóba".

Lasconi nem adja fel

Elena Lasconi párttársai bejelentésére reagálva a Digi24-nek úgy nyilatkozott:

nem lép vissza a jelöltségtől és teljes erejével harcolni fog a választási kampányban, mert meggyőződése, hogy ő lesz „Románia legjobb elnöke”.

A pártelnök szerint az USR a többi román párthoz hasonlóan "megtelt bandákkal és kiskirályokkal", akik "a rendszer játékát játszák", szerinte ugyanis a függetlenként induló Nicusor Dan is a rendszer embere.

Hangsúlyozta: ha a párt megvonja tőle az anyagi támogatást is, akkor a szavazóihoz fordul, hogy támogassák a kampányát, mert az USR a 20 ezer párttagból áll – mondta, hozzátéve, hogy nem a pártért, hanem a román népért jelöltette magát.

Elena Lasconi leszögezte:

a párt elnökségéről sem mond le, hiába várják ezt kollégái a szerdai döntésük után.

A Mentsétek Meg Romániát Szövetségnek Nicusor Dan az egyik alapítója, a párt az általa létrehozott Mentsétek meg Bukarestet városvédő mozgalomból nőtt ki, melynek támogatásával 2020-ban Bukarest főpolgármesterévé választották.

Az USR 2016-ban bejutott a bukaresti parlamentbe, de az alapító elnök 2017-ben kilépett belőle, mert – a párt konzervatív érzelmű szárnyának képviselőjeként – nem értett egyet azzal, hogy a párt testületileg szembehelyezkedjen a melegházasság alkotmányos tiltására irányuló polgári kezdeményezéssel.

Romániában május 4-én tartják a megismételt elnökválasztás első, 18-án a második fordulóját. Az RMDSZ a kormánypártok közös jelöltjét, Crin Antonescut támogatja.

(MTI)

Nyitóképen Nicusor Dan. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

***