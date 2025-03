Teljes a káosz Romániában

Románia májusban elnököt választ. Már megint. Novemberben egyszer már nekirugaszkodott a feladatnak, ám csúfos kudarc lett a vége. A szélső­jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) fészkében nevelkedő háromfejű sárkány egyik fejét ősszel levágta a választási bizottság és az alkotmánybíróság: Diana Iovanovici-Șoșoacăt, az SOS Románia párt elnökét eltiltotta az indulástól. Egy másik fej, a Călin Georgescu-féle kör hirtelen nagyobbra nőtt, mint valaha. Olyannyira, hogy a „dák” és alufólia sisakos seregeket maga mellé állító, a Fiatal Emberek Pártját (POT) de facto vezető, oroszbarátsággal is vádolt politikus megnyerte a november 24-ei első fordulót. Ekkor őt is semlegesítették: elsősorban a kampányfinanszírozási szabálytalanságok és az orosz befolyásolás gyanúja miatt eltiltották az indulástól a második fordulóban. Ugyanis Georgescu úgy nyerte meg az első fordulót, hogy nulla lej kampányköltést vallott be, miközben több ezer TikTok-profil biztatta a románokat, hogy voksoljanak rá. A jelölt és hívei a demokrácia halálaként értékelték a lépést. Az alkotmánybíróság végül érvénytelenítette a teljes első fordulót, és új elnökválasztást rendelt el 2025. május 4-ére és 18-ára ütemezve.