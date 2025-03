Nagyhatalmak álltak Magyarország oldalára: erre már ők sem hajlandók Ukrajna érdekében

Olaszország és Spanyolország világossá tette, hogy nem hajlandó támogatni az Európai Unió azon javaslatát, amely szerint az idén akár 40 milliárd euró katonai segélyt biztosítanának Ukrajnának, amelyhez az egyes országok gazdaságuk nagysága szerint járulnának hozzá.

A Reuters cikke alapján

Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő javaslatát az észak- és kelet-európai országok erőteljesen támogatják.

Európában Észtország, Dánia és Litvánia áll az élen, amelyek 2022 januárja és 2024 decembere között GDP-jük több mint 2 százalékát adták Kijevnek támogatásként – derül ki a Kiel Institute for the World Economy think tank adataiból.

A beszámoló idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki kijelentette: „Ebbe nem hagyjuk magunkat belerángatni, és nem hagyjuk, hogy a magyar adófizetők pénzéből fegyvereket szállítsanak Ukrajnába!”