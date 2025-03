Botrány: Brüsszel további 20 milliárd eurót adna az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokra (VIDEÓ)

Brüsszel és az európai uniós tagállamok nagy része egy olyan irány mellett döntött, amely tönkrevágja hosszú távra a kontinens gazdaságát és biztonságát egyaránt – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az EU-s külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján, hogy ismételten egy „szélsőségesen háború- és Ukrajna-párti gyűlésen” vett részt, ahol sokan „elvakultan forszírozták a háború folytatását, illetve Ukrajna szinte azonnali csatlakozását” a közösséghez.

Botrányosnak nevezte azt a javaslatot, amelynek alapján az Európai Unió további legalább húszmilliárd eurót fordítana az ukrajnai fegyverszállításokra,

és leszögezte, hogy Magyarország ebben nem fog részt venni, hazánk ugyanis a békében érdekelt, amely most minden korábbinál közelebb van. Üdvözölte az amerikai-orosz béketárgyalásokat, amelyeknek szerinte már pusztán a megindulása is egy biztonságosabb hellyé tette a világot, és megerősítette, hogy a magyar kormányzat minden támogatást megad a folyamat sikeréhez. „Ezzel a pozícióval szembehelyezkedik Brüsszel és a tagországok nagy része is. Brüsszel és a tagállamok egy olyan irány mellett döntöttek, amelyik tönkrevágja hosszú távra Európa gazdaságát és biztonságát” – vélekedett.

„Ugyanis ez az irány, amit itt erőltetnek, arról szól, hogy még több fegyvert szállítsanak Ukrajnába az európai emberek pénzén, hogy az európai emberek pénzéből tartsák fenn az ukrán állam működését, hogy mindenfajta olyan feltétel nélkül, amelyet a nyugat-balkáni országoknak meg kell ugrani, vegyék fel gyorsan Ukrajnát az Európai Unióba, hogy az ilyen londoni és párizsi háborúpárti szervezkedéseket folyamatosan támogatni akarják, hogy az ukrán hadiiparba történő folyamatos technológiai beruházásokra akarnak pénzt költeni, és még több szankciós csomagot akarnak elfogadni” – sorolta.

Szijjártó Péter arra figyelmeztetett, hogy Magyarország továbbra sem támogat semmi olyan javaslatot, amely a háború meghosszabbításához vezet. „És hogyha végignézünk a mai geopolitikai színtéren, akkor azt látjuk, hogy Brüsszel teljes mértékben kezd elszigetelődni, mert a világ összes többi része most már tényleg békét akar, Brüsszel azonban ma is egy szélsőségesen háborúpárti álláspontot foglal el” – jegyezte meg.

(MTI/Mandiner.hu)