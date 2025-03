„Törpe kisebbségben vagyunk itt” – Szijjártó Péter Brüsszelben ment szembe az EU döntésével

A magyar kormány hálás Donald Trump amerikai elnöknek, amiért elzárta a hazánkban óriási politikai korrupció alapját biztosító USAID-forrásokat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján háláját fejezte ki, amiért Donald Trump amerikai elnök elzárta azokat a pénzcsapokat, amelyeken keresztül az Egyesült Államok kormányzata eddig beavatkozott más országok belügyeibe a korábbi külpolitikai stratégiája keretében.

Magyarországon ezek a USAID-források egy óriási politikai korrupció alapját, illetve a külföldről történő beavatkozás pénzügyi hátterét biztosították”

– mondta. „Azt hiszem, hogy helytálló az a megfogalmazás, hogy törpe kisebbségben vagyunk itt, az Európai Unió kormányai között ezzel az érzésünkkel” – tette hozzá. Szijjártó Péter ezt követően fontosnak nevezte, hogy az Európai Bizottság mindent megtegyen a kereskedelmi és vámháború elkerülése érdekében, az ugyanis rendkívül ártalmas lenne a kontinens számára.

Arról számolt be, hogy az ülésen konkrét javaslatot is tett, mégpedig az amerikai autóiparra vonatkozó vámok mérséklésére vonatkozóan. Kiemelte, hogy az autóipar jelenti mindkét gazdaság gerincoszlopát, és ekképpen ez adja a transzatlanti kereskedelmi forgalom legnagyobb részét is.

„Ezért azt javasoltam, hogy csökkentsük az amerikai autóimportra kivetett európai vámokat pontosan arra a szintre, amely szinten az amerikai vámok vannak az európai autóimport tekintetében. Tehát ma az amerikaiak 2,5 százalékos importvámot alkalmaznak az európai autóipari termékekkel szemben, Európa meg egy 10 százalékos vámot alkalmaz. És azt javasoltam, hogy ezt csökkentsük le 2,5 százalékra. Ez jó alapot adna ahhoz, hogy egy kellő bizalmi alap jöjjön létre az Egyesült Államok és az Európai Unió között abban a tekintetben, hogy normális kereskedelmi tárgyalásokat tudjunk folytatni” – fejtette ki.

(MTI)