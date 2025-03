Az Európai Bizottság foggal-körömmel ragaszkodik a titkaihoz – a Patrióták átláthatóságot követelnek

A brüsszeli átláthatóság a fasorban sincs a magyarhoz képest

A Patrióták eddig összesen 86 adatigénylését nyújtottak be az Európai Bizottsághoz, hogy kiderítsék, mely szervezetek, mire és mennyi pénzt kaptak. Elmondta, hogy a bizottság eddig minden adatigénylést visszautasított olyan képtelen indokokkal, minthogy

„nem szerződéseket kértek ki, hanem információkat”,

az „információk túl széles körét kérték ki”

vagy éppen azzal a magyarázattal utasították el, hogy „a kért adatok már megtalálhatók a bizottság honlapján”.

Az EP-képviselő hangsúlyozta, hogy ehhez hasonló helyzet elő sem fordulhatna Magyarországon, hiszen a magyar átláthatósági szabályok – hasonlóan a vagyonbevallási szabályokhoz – jóval szigorúbbak.

Dömötör Csaba elmondta, hogy a bizottság kifogásai egyrészt alaptalanok, másrészt a valóságnak sem felelnek meg, mivel a bizottság honlapján a kért információk vagy nem vagy csak hiányosan találhatóak meg. Példaként a Magyar Helsinki Bizottságot említette, amely szervezetnek az Európai Bizottság által elismert, valamint a Helsinki Bizottság saját honlapján feltüntetett összeg között négyszeres különbség van.

Tehát a szervezet saját maga szerint sokkal több pénzt kapott Brüsszelből, mint azt az Európai Bizottság állítja.

Ehhez hasonló szerződésekről további 10 ezres nagyságrendben van tudomásuk – tette hozzá. Dömötör Csaba kijelentette, hogy a bizottság elutasítása ellenére sem fogják abbahagyni az átláthatóságért folytatott küzdelmet, ha kell akkor más uniós szervekhez fordulnak jogorvoslatért – mint például az Európai Ombudsmanhoz. Főként azért is kell folytatni ezt a harcot, mert nem csak az Európai Bizottság, hanem az Európai Parlament is érintett.

Emlékeztetett, hogy a 2019-es EP-kampány során a parlament 50 milliárd forint értékben támogatott különböző médiumokat. Később kérdésre válaszolva arra is felhívta a figyelmet, hogy bármelyik uniós ország állampolgára is nyújthat be adatigénylést. Arra biztatott mindenkit, hogy éljen ezzel a demokratikus jogával, hogy így kerüljön nyomás alá az Európai Bizottság.