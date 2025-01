„Donald Trump nem bízta a véletlenre: egy hét sem telt el a beiktatása óta, de már több tucat elnöki rendeletet hozott, betartva azon ígéretét, hogy leszámol az elődei által rárótt progresszív, liberális örökséggel.

Figyelmesen végignézve az intézkedéseket, számos ismerős elemet találunk. Az évek során hazánk mintaátvevőből mintaadó nemzetté vált. Ugyan túlzás lenne azt állítani, hogy mi határozzuk meg az amerikai politikát, de azt büszkén mondhatjuk, hogy a konzervatív gondolkodásban Magyarország valódi igazodási ponttá vált. Már az amerikai választási kampány során is nem egy amerikai gondolkodó, szakértő és politikus méltatta a magyar kormány politikáját: maga Donald Trump is rendszeresen hivatkozik Orbán Viktorra. Az USA újdonsült alelnöke, J. D. Vance pedig egyenesen azt mondta, hogy Amerikában tanulhatnának a magyar miniszterelnök döntéseiből.

Nekünk, magyaroknak fontos a család, a biztonság, a normalitás; a kormányzás célja pedig egy gyarapodó Magyarország megteremtése. Egyelőre úgy tűnik, Donald Trump elnöksége is ugyanezeket az elveket követi majd. Lássuk a főbb területeket!

A nemzeti érdek alapján álló külpolitika

Hungary First – America First: Mi, magyarok mindig is azt vallottuk, hogy egy ország külpolitikájának alapja a saját állampolgárai érdekeinek képviselete és védelme. Ezért helyeztük mi is a nemzeti érdek alapjára nemzetközi kapcsolatainkat. Donald Trump elnöki rendelete szerint mostantól az Egyesült Államok külpolitikája is az amerikai állampolgárok érdekeit helyezi előtérbe. Marco Rubio, az új külügyminiszter egyértelművé tette, hogy minden dollárnyi kiadást, programot és jogszabályt annak fényében értékelnek majd, hogy az mennyiben járul hozzá az USA biztonságához, erejéhez és gazdagságához.

A külföldi beavatkozás elleni harc

Stop Soros: Donald Trump bejelentette, hogy 90 napra felfüggeszti az Egyesült Államok külföldre irányuló támogatásait. Ezzel véget vet a szuverén nemzetek aláásását célzó, Soros Györgyhöz köthető NGO-k amerikai kormányzati finanszírozásának. Az elnök továbbá elrendelte azok büntetőjogi felelősségre vonását, akik az illegális migránsok beutazását és jogellenes tartózkodását segítik. Mi, magyarok jól emlékszünk arra, hogyan segítették ezek a Soros György által támogatott civil szervezetek az illegális bevándorlók beáramlását. 2018-ban Magyarország törvényi úton lépett fel ellenük, határozottan megvédve nemzeti érdekeit.