Nem vicc: botokból készül és fillérekbe kerül az oroszok legújabb csodafegyvere a „Villám” (FOTÓK)

Az orosz csapatok januárban többször is bevetették az új Molnija drónokat, hogy csapást mérjenek Harkivra – olvasható a Meduza cikkében. Szergej Morfinov ukrán katonai szakértő a BBC orosz szolgálatának podcastjában elmondta: ezek a drónok akár hét kilogramm robbanóanyag szállítására is képesek, miközben nagyon olcsón előállíthatók.

Az orosz mérnökök kiváló ár-hatékonysági egyensúlyt találtak”

– ismerte el a szakértő. A Molniják „valamilyen ismeretlen anyagból illetve botokból” készülnek, és akár 30 kilométert is képesek repülni. Morfinov szerint lényegesen kevesebbe kerülnek, mint a Shahedek és a Lancetek. A „Villám” az ukrán média szerint 2025 eleje óta legalább háromszor csapott le Harkivra. A Meduza fotókat is közölt a támadások utóéletéről, amelyek során állítólag többek között az új drónokat is használták. A képeket ide kattintva tudják megtekinteni.

Nyitókép: YouTube