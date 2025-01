Meggyilkolták az iráni Legfelsőbb Bíróság két tagját

Szombat reggel egy fegyveres merénylő hatolt be a teheráni bíróság épületébe, és agyonlőtt két magas rangú bírót, Ali Razinit és Mohammad Moghisehet – számolt be a BBC. A támadásban egy testőr is megsérült, majd az elkövető menekülés közben magával is végzett.

A támerénylet indítéka egyelőre nem tisztázott. A két áldozatról tudni lehet, hogy az 1980-as években mindketten fontos szerepet játszottak az iszlám kormány ellenségeinek üldözésében.

A bírói testület sajtóközleményében a támadást előre megfontolt merényletnek minősítette.

Mindkét áldozat évtizedek óta az igazságszolgáltatásban dolgozott.

A legfelsőbb bíróságon többek között a halálos ítéletek megerősítése is az ő feladatuk volt.

A 71 éves Razini Irán egyik legidősebb bírája volt, aki 1998-ban már túlélt egy merényletet. A 68 éves Moghiseh ellen az EU, az USA és Kanada is szankciókat rendelt el az emberi jogok állítólagos megsértése miatt.