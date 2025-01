Aggódik a CNN: ijesztő lépésre szánta rá magát Putyin az ukrán háború árnyékában

Három nappal azelőtt, hogy az USA megválasztott elnöke, Donald Trump visszatérne a Fehér Házba, Oroszország és Irán aláírt egy egyezményt, amelyen hónapok óta dolgoztak – szúrta ki a CNN. Ráadásul a lap szerint Oroszország és Irán partnersége arra irányul, hogy megkérdőjelezze és szembeszálljon az Egyesült Államok által vezetett nemzetközi renddel.

Az ukrajnai háború közelebb hozta Moszkvát és Teheránt

Miközben az új amerikai kormány nyitottabb hozzáállást ígér az Oroszországgal való együttműködésre,

ez az új partnerség Irán és Oroszország között stratégiai kihívást jelent az USA számára, még akkor is, ha a kormány a diplomáciai kapcsolatait szeretné javítani Moszkvával – fejtegeti a CNN.

És bár a lap sem feledkezik meg róla, hogy Oroszország és Irán kapcsolata is bonyolult múltra tekint vissza, tele konfliktusokkal, és még most is egyensúlyoznak az együttműködés és a bizalmatlanság határán, aláhúzzák: az ukrajnai háború közelebb hozta Moszkvát és Teheránt egymáshoz.

„Az az elképzelés, hogy az Egyesült Államok nem csupán ellenfélként, hanem külpolitikájuk minden területén stratégiai célként jelenjen meg, közelebb hozta őket egymáshoz” – mondta Jon Alterman, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának Közel-Kelet Központ igazgatója a CNN-nek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözölte az új megállapodást, és örömmel beszélt az egyre bővülő „stratégiai partnerségről.”

Szakértő: Az iráni fél részéről nagyon erős bizalmatlanság húzódik Oroszország irányába

„Amikor Iránról és Oroszországról beszélünk, az iráni fél részéről nagyon erős bizalmatlanság húzódik Oroszország irányába” – értékelte a helyzetetet a CNN-nek Nikita Smagin. Mint a szakértő rámutatott: Oroszország szintén óvatos lehet egy kölcsönös védelmi paktummal kapcsolatban, hiszen Irán számára Izrael jelenti az azonnali fenyegetést.

Alterman hangsúlyozta:

Úgy gondolom, ez részben egy üzenet a Trump-kormány számára, hogy mindkét országnak vannak alternatívái.

Hozzátette: az irániak eszközöket keresnek, amelyeket felhasználhatnak az amerikaiakkal szembe.