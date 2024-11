„Egy nyugati vezető sem tett fel úgy mindent Trump győzelmére, mint Orbán" – angol nyelvű lapszemle

Nyitókép: Orbán Viktor és Emmanuel Macron érkeznek az EU vezetőinek informális tanácskozására Budapesten 2024. november 8-án / fotó: Ferenc ISZA / AFP

Az európai populista jobboldal örül Trump visszatérésének, mert támogatót nyernek keményvonalas nézeteik számára – írja budapesti tudósításában a The New York Times. Az amerikai liberális napilap szerint egy nyugati vezető sem tett fel úgy mindent Trump győzelmére, mint Orbán Viktor, de ez a húzás bejött neki. Most Orbán és a hasonszőrű európai vezetők úgy kommunikálhatják a győzelmet, hogy az ő politikájuk utat nyert, míg a woke és a politikai elit süllyedőben van.

A lap emlékeztet: több jobboldali kormány, illetve párt létezik Európában, amely nehezményezi a liberális demokrácia-export politikáját, és

arrogáns hegemón szövetségesnek látja Amerikát, számukra Donald Trump a változással kecsegtet.

Ugyanakkor az európai jobboldal sem egységes: a Meloni vezette olasz kormány a NATO szilárd szövetségese és Ukrajna elkötelezett támogatója, míg Magyarország vagy Szerbia nem osztja ezt, és nem szeretné oldani kiépített kínai kapcsolatrendszerét sem.

Trump otthagyja az ukrajnai háborút, ezért az EU-nak újra kell gondolnia Ukrajna harcainak katonai és anyagi támogatását – idézi Orbán Viktor szavait a Reuters. A brit hírügynökség megírta: a magyar kormányfő az EU vezetőinek informális tanácskozásán megismételte álláspontját, miszerint tűzszünetre lenne szükség, és azt is, hogy ezt Volodimir Zelenszkij szintén budapesti sajtótájékoztatóján logikátlan felvetésnek nevezte.

A Reuters értesülései szerint a budapesti tanácskozáson

csak Robert Fico szlovák miniszterelnök állt Orbán javaslata mellé, a másik 25 uniós tagállam vezetője helyesnek találta az EU hatályos Ukrajna-stratégiáját.

A két vezető felelőtlenségnek tartotta azt az ötletet, hogy ha Amerika Trump vezetésével kiszáll a háború finanszírozásából, akkor az EU vállaljon kezességet Ukrajna anyagi támogatására.

Az AP amerikai hírügynökség pénteki összefoglalójában szintén azt emelte ki, hogy Orbán Viktor hangsúlyozta: Donald Trump kormányzata nem fogja tovább finanszírozni Ukrajna háborúját, ezért új uniós stratégiára lesz szükség. A hírügynökség azonban a miniszterelnök motivációi között a megosztás szándékát is látja, ahogy szerinte a magyar vezető évek óta akadályoztatja, blokkolja, felvizezteti az oroszok ellen irányuló uniós kezdeményezéseket.