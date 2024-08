Az ukrajnai elnyomásról

Az interjúban az újságíró elmondta,

az egyik legnagyobb tévhit Ukrajnával kapcsolatban Nyugaton az, hogy az országban még mindig él a szólásszabadság. Ukrajnában egyáltalán nincs szólásszabadság. Mindent cenzúráznak”.

Elmesélte, amiatt üldözték és zárták börtönbe, mert nyilvánosan bírálta a jelenlegi ukrán rezsim intézkedéseit. De azt is hozzátette, ma is vannak olyan esetek, amikor az embereket nem a nyilvános nyilatkozataikért, hanem akár csak a személyes beszélgetéseikben elhangzottak miatt küldik börtönbe. „A helyzet Ukrajnában sokkal, de sokkal rosszabb, mint azt a nyugati emberek gondolnák” – mondta. Arra kérdésre, hogy miért van az, hogy Nyugaton nem jutnak el a hírek arról, hogy mi történik valójában Ukrajnában, azt válaszolta, hogy „az ok egyszerű: