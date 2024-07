Orbán megtudta: Trump azonnal asztalhoz ülteti Putyint és Zelenszkijt, ha győz

Nyitókép: ZOLTAN FISCHER / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MINISTER VIKTOR ORBAN / AFP

Orbán Viktor magyar miniszterelnök megtudta Donald Trumptól: ha megnyeri novemberben az amerikai elnökválasztást, azonnal Oroszország és Ukrajna közti béketárgyalást fog követelni, melyhez „megalapozott tervei” is vannak – értesült a Financial Times. A miniszterelnök szerint ebből az következik, hogy az Európai Uniónak mihamarabb újra kellene nyitnia kommunikációs csatornáit Oroszországgal, és magas szintű tárgyalásokba kellene kezdenie Kínával is a háború lezárása érdekében. Orbán erről tájékoztatta a többi uniós miniszterelnököt is.

„A választásokig nem várható újabb békekezdeményezés. Azt azonban biztonsággal állíthatom, hogy választási győzelme után

még a beiktatását sem fogja megvárni, és azonnal kész lesz béketeremtőként fellépni.

Ehhez részletes és megalapozott tervei vannak” – írta a miniszterelnök Trumpról a többi uniós állam- és kormányfőnek a békemisszióról szóló levelében.

Szerinte az Európai Unió kétféleképpen készülhet fel az amerikai politika ilyetén gyökeres megváltozására: vagy azzal, hogy azonnal béketárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között, vagy azzal, hogy még nagyobb részt vállal Ukrajna védelmi kiadásainak finanszírozásából, hiszen Trump győzelme után

az amerikai hadisegély jelentős visszavágása várható.

A levélben Orbán megismételte az Unió Ukrajna-politikájára vonatkozó korábbi kritikáit is. Szerinte a szövetség „lemásolta az USA háborúpárti politikáját”, és nem folytatott független, szuverén politikát a háború ügyében.

A Financial Times emlékeztet, hogy a republikánus elkötelezettségű America First Policy Institute két szakértője már korábban is letett az asztalra egy olyan javaslatot, melyben az Ukrajnának nyújtandó további katonai segélyeket ahhoz a feltételhez kötnék, hogy Ukrajna folytasson béketárgyalásokat Oroszországgal.